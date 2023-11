Na dodelijke ongevallen worden vier kruispunten aan de Gentpoort in Brugge eindelijk heringericht

Vier kruispunten aan de Gentpoort in Brugge worden tegen eind 2025 heringericht. Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer zorgt op dit ‘zwart punt’, waar al meerdere dodelijke ongevallen gebeurden, voor veilige, conflictvrije oversteekplaatsen voor fietsers. Het is een zeer complexe herinrichting van vier drukke kruispunten.

Woensdag hield het Agentschap een druk bijgewoonde infomarkt in de nabijgelegen Magdalenakerk. De onveiligheid op en rond de Gentpoort leeft bij de Bruggelingen. Voor deze ingrijpende werken die Wegen en Verkeer samen met de stad Brugge en met watermaatschappij Farys wil realiseren is er een omgevingsvergunning nodig. Die hoopt het Agentschap in de loop van 2024 te krijgen, tenzij bezwaarschriften tijdens het openbaar onderzoek voor vertraging zorgen.

Op maat

In het verleden gebeurden er vele ongevallen, met vooral rechtsafslaand gemotoriseerd verkeer en overstekende fietsers en wandelaars. Daarom komt de herinrichting er op maat van fietsers. Het gaat om een zeer complex project, omdat de vier kruispunten aansluiten op veel straten en veel verkeer te slikken krijgen. Bovendien moeten de rioleringen, de nutsleidingen, de verkeerslichten, het fietspad en het Zuidervaartje aangepast worden.

De Generaal Lemanlaan wordt een eenrichtingsstraat voor auto’s tussen de Nijverheidsstraat en de Brugse Ring. Fietsers krijgen een aparte, volledig conflictvrije groenfase aan de oversteekplaatsen met de Ring, de Daverlo- en de Nijverheidsstraat. Op de Brugse ring verdwijnt het fietspad tussen de ‘kleine’ General Lemanlaan en de Generaal Lemanlaan, er zal via de ‘kleine’ Generaal Lemanlaan moeten gefietst worden.

Boven het Zuidervaartje komt er een ruim opstelvak voor fietsers, zodat zij tijdens de aparte groenfase vlot kunnen oversteken naar de binnenstad. De Nijverheidsstraat wordt ook een eenrichtingsstraat voor auto’s tussen de Blekerijstraat en de Generaal Lemanlaan. Zo is er geen conflict meer mogelijk tussen fietsers richting Gentpoort en rechtsafslaand gemotoriseerd verkeer naar de Nijverheidsstraat.

Conflictvrij

Voor fietsers die vanuit de Gentpoortstraat staduitwaarts de Ring willen oversteken, blijft er een opstelstrook, maar er komt voor hen ook een conflictvrije groenfase.

Voorbereidend aan de wegenwerken wordt er een gescheiden riolering aangelegd in de Generaal Lemanlaan, de ‘kleine’ Generaal Lemanlaan en de Nijverheidsstraat. In het voorjaar van 2024 zal Wegen en Verkeer een omgevingsvergunning aanvragen. Indien de procedures vlot verlopen, kunnen de voorbereidende werken eind 2024 van start gaan. In het voorjaar van 2025 vangt de herinrichting van de Gentpoort aan. Die werken zullen in fasen verlopen en een jaar duren.