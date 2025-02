Na de NMBS: Vakbonden De Lijn dienen stakingsaanzegging in voor 12 maart

Het gemeenschappelijk vakbondsfront bij openbaarvervoermaatschappij De Lijn heeft een stakingsaanzegging ingediend voor 12 maart. In een persbericht zeggen de vakbonden dat het gaat om een reactie op de inkrimping van het aantal diensten in verschillende regio’s in Vlaanderen, “wat een directe impact heeft op de werkgelegenheid”. Verder hekelen de vakbonden wijzigingen in het dienstrooster en dat er veel kilometers naar privé-exploitanten worden overgeheveld.

De vakbonden wijzen erop dat de veranderingen binnen de laatste fase van het plan voor basisbereikbaarheid, een “aanzienlijke impact op de chauffeurs” hebben. Die chauffeurs werken vaak “volgens een vast dienstrooster dat evolueert van laat naar vroeg”. “Door het gebrek aan vroege diensten wordt het handhaven van een dergelijk rooster steeds moeilijker. Chauffeurs zullen vaker gesplitste diensten moeten rijden, avonddiensten moeten verzekeren en op zaterdag moeten werken”, aldus de vakbonden.

De socialistische vakbond ACOD, de christelijke ACV en de liberale ACLVB stellen ook dat die onregelmatige werktijden een grote invloed hebben op het sociale en familiale leven van de chauffeurs. Volgens hen is dat een “aspect dat door beleidsmakers vaak over het hoofd wordt gezien”.

Slechte dienstverlening

Het gemeenschappelijk vakbondsfront hekelt dat door de “combinatie van politiek gehakketak en slecht management” de dienstverlening niet vlot verloopt en er regelmatig ritten en diensten wegvallen. Omdat de oefening budgetneutraal moet gebeuren, werd De Lijn verplicht “een onmogelijke reorganisatie” uit te rollen. “Ook deze wijziging houdt een verdere afbouw van ritten in wegens budgettaire reden.”

De bonden onderstrepen nog dat het beroep van chauffeur al jaren een knelpuntberoep is, zowel bij De Lijn als bij de onderaannemers. Volgens hen zullen de voorgestelde dienstregelingen daar geen beterschap in brengen. “Er is al een uitstroom van vooral jongere chauffeurs of chauffeurs die het werk slechts enkele jaren volhouden.”

De komende dagen zullen de afgevaardigden in de verschillende regio’s op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen. Zij kunnen dan nog in overleg gaan met de werkgever om de dienstwijzigingen nog te proberen verbeteren, klinkt het. “Vermits er, ook gezien de budgettaire krapte van De Lijn, weinig marge zal zijn, beloven dat moeilijke onderhandelingen te worden.”