Na chaotische eerste schoolweken in Heuvelland: De Lijn voorziet aanpassingen vanaf november

De Lijn heeft sinds dit schooljaar nieuwe trajecten en uurregelingen uitgewerkt voor Heuvelland, met als doel jongeren meer en betere mogelijkheden aan te bieden. Op de gemeenteraad toonden zowel N-VA als CD&V hun ongenoegen. Na een zo goed als dagelijkse communicatie met De Lijn kon burgemeester Wieland De Meyer al een aantal veranderingen aankondigen. “Alle bussen zullen ’s morgens 5 minuten vroeger vertrekken en dit vanaf 6 november.”

Het busverkeer verliep allesbehalve vlot tijdens de eerste schoolweken. “Tal van Heuvellandse jongeren kwamen te laat. Onder hen veel eerstejaars voor wie dit begrijpelijk voor veel extra stress zorgde. Ook bepaalde scholengroepen vragen om een aanpassing”, zegt Nathan Duhayon, gemeenteraadslid voor CD&V.

Aanpassingen

Die aanpassingen komen er nu vanaf 6 november. “De bussen vertrekken niet alleen 5 minuten vroeger, er komt aansluitend ook een extra buslijn die van Ieper station naar Ieper markt zal rijden om leerlingen te vervoeren die er te voet niet geraken. De Lijn zal buslijnen 71 en 711 in de eerstkomende dagen ook via de Rijselpoort en de Oudstrijderslaan laten rijden. Zo kunnen leerlingen van het College en het Immaculata daar afstappen, zodat ze iets minder ver moeten wandelen. Leerlingen die de 712 namen konden dat reeds doen”, liet de burgemeester noteren.

Bushaltes

De CD&V-oppositie kaart de problemen met de lijn aan. © EF

Bijkomend pijnpunt zijn de bushaltes. “Zo is de halte in Nieuwkerke niet langer op het marktplein naast de kiosk, maar nabij de Belfius bank. Ook in Kemmel en De Klijte zijn er nieuwe haltes. Op deze nieuwe locaties is geen halte-accommodatie voorhanden. Niet de Lijn, maar wel het het gemeentebestuur van Heuvelland is verantwoordelijk voor het uitblijven van de bushokjes”, aldus Geert Debergh van CD&V Heuvelland.

Burgemeester Wieland De Meyer belooft de nieuwe haltelocaties te ontwerpen zodat op de nieuwe stopplaatsen op korte termijn toegankelijke perrons aangelegd worden, samen met bushokjes en fietsenstallingen. “We konden hier nu pas mee van start gaan, doordat de Vlaamse overheid nu pas de subsidielijn lanceerde om dit op te starten.”