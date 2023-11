N34 wordt volledig hertekend voor fietssnelweg tussen Zeebrugge en Oostende

De aanleg van de nieuwe fietssnelweg F34, die Knokke-Heist met Nieuwpoort zal verbinden, zal ingrijpende veranderingen met zich meebrengen voor de N34. Een studie van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken stelt een volledige hertekening van de N34 voor met ruimte voor de fietssnelweg tussen Zeebrugge en Oostende.

In opdracht van Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) is in 2019 een conceptstudie opgestart. Die studie moest onderzoeken hoe de fietssnelweg F34 tussen Zeebrugge en Oostende vorm zou moeten krijgen. De studie is intussen afgerond en schuift een hertekening van de N34 naar voren.

Welke veranderingen brengt dit met zich mee?

De noordelijke rijbaan zal plaatsmaken voor fietsers en de ontwikkeling van de duinen. Het autoverkeer zal worden gebundeld op de zuidelijke rijbaan, met één rijstrook per rijrichting. “De aanliggende fietsstroken worden vervangen door een ruim en comfortabel fietspad van vier meter breed, afgeschermd van het gemotoriseerd verkeer. Op deze fietssnelweg zullen fietsers telkens voorrang hebben op kruispunten”, vertelt minister Peeters.

Vervolgstudies

De fietssnelweg wordt nu verder uitgewerkt in vervolgstudies. Zo volgt er een onderzoek voor de onderdelen Zeebrugge-Blankenberge en De Haan. Voor de beide studies wordt telkens in een uitvoeringstermijn voorzien van een kalenderjaar. In het najaar werd de aanbesteding voor de studie op grondgebied De Haan opgestart. Die voor Zeebrugge-Blankenberge wordt in het voorjaar van 2024 gelanceerd. Afhankelijk van de aanbesteding en de inschrijvers, wordt verwacht begin volgend jaar te kunnen starten met het studiewerk voor De Haan en in de loop van 2024 voor Zeebrugge-Blankenberge. (PG/Belga)