N-VA vraagt oplossing voor parkeerdruk aan sportsite Drogenbrood: “De wagen is in sommige gevallen altijd nodig”

Door de start van de bouwwerken aan het nieuwe zwembad aan het sportpark Drogenbrood is er nu veel minder parkeerplaats voor bezoekers van de site. De werf, bouwmaterialen en machines nemen een deel van de ruimte in, en dat moet volgens oppositiepartij N-VA anders aangepakt worden.

Intussen merk je als bezoeker op de site aan Drogenbrood al een aantal maanden op dat er druk heen en weer wordt gereden met machines, bouwmaterialen en werknemers. Om de bouw van het zwembad mogelijk te maken, richtte men een deel van de parkeerruimte in als werfzone. Volgens schepen van Sport Patricia Waerniers (cd&v) is dat een logische keuze. “Een parking creëren die ook op piekmomenten voldoende ruimte biedt, dat is nergens mogelijk. Ook niet bij een evenementenhal. Zelfs bij sporthal Den Akker is er bij evenementen te weinig parkeerplaats”, vertelde Waerniers op de gemeenteraad.

Niet representatief

In de plannen voor het nieuwe zwembad is wél extra ruimte voorzien om de parkeerdruk aan de site de baas te kunnen. Terwijl er nu plaats is voor 123 wagens, kunnen er na de bouwwerken 197 auto’s parkeren. “Door de grote werfzone is wat we nu meemaken niet representatief”, vervolgt Waerniers. “Omdat we ook op piekmomenten nooit voldoende parkeerplaatsen zullen hebben, willen we meer inzetten op stappen en trappen. Er komt bijkomende verlichting in een aantal straten en we plaatsen extra fietsenstallingen.”

Onvoldoende

Oppositiepartij N-VA vindt de maatregelen onvoldoende. “De fiets is maar een deel van de oplossing. Beernem is een landelijke gemeente met deelkernen die op een grotere afstand van elkaar liggen. De auto zal in sommige gevallen altijd nodig zijn. Daarnaast heeft het sportpark ook een bovenlokale uitstraling, straks zeker met het zwembad, dus ook dat genereert bovenlokale mobiliteit en verkeer”, vertelt Gijs Degrande, fractieleider van N-VA. Volgens de oppositiepartij moet het gemeentebestuur werken aan een behoeftenanalyse. “Op die manier weten we als gemeente op welke momenten de parkeerdruk te hoog ligt. Zo kunnen we ook oplossingen in kaart brengen. Waar kunnen we bijkomende parkeerruimte creëren of op welke manier kunnen we andere maatregelen treffen?”