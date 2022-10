N-VA voert actie in Beveren voor een veiligere schoolomgeving

Brecht Vermeulen en Dieter Carron hebben dinsdag een werfdoek geplaatst op het kruispunt van de Wijnendalestraat met de Processiestraat. “Als de stad niets doet, doen wij het wel”, klinkt het bij hen.

“Onder het motto: ‘Als de Stad zelf geen initiatief wil nemen, dan doen we het zelf!’ Al sinds het begin van de legislatuur hameren we op de gevaarlijke situatie op dit kruispunt. In november 2019 waren er zelfs twee aanrijdingen op één week tijd op dit kruispunt. De laatste aanrijding gebeurde nog vorige maand, bij de start van het nieuwe schooljaar”, vertelt Dieter Carron.

“Ondanks verschillende aanrijdingen en meldingen wil de stad het probleem niet zien. Andere schoolomgevingen worden aangepakt, maar Beveren is geen prioriteit voor dit stadsbestuur. Alsof de situatie nog niet erg genoeg was, gingen de wegenwerken in de Wijnendalestraat dan ook van start begin september. De timing om de wegen in een schoolomgeving open te leggen kon niet slechter gekozen worden! Dagelijks is het een gevaarlijke situatie waarbij de schoolgaande kinderen moeten manoeuvreren tussen het autoverkeer en het zware werfverkeer. Ondanks de meerdere oproepen van de directeur, ouders en de omgeving, blijft dit een groot probleem.”

Het punt kwam vorige maand ook al aan bod op de gemeenteraad van vorige maand. De stad zou duidelijkere afspraken maken met de aannemer en bij de start en het einde van de schooldag zullen er geen kranen meer rijden.