N-VA verzet zich tegen ruime zone 30 in centrum van Roeselare: “Dat is gewoon absurd”

Vanaf 1 september geldt er een ruime zone 30 in het centrum van Roeselare. Met die maatregel hoopt het stadsbestuur dat iedereen zich op een veilige en comfortabele manier kan verplaatsen. Oppositiepartij N-VA vindt de nieuwe maatregel een stap te ver. De partij hield woensdagavond een flyeractie. “24/24 en 365 dagen per jaar zone 30, dat is gewoon absurd.”

De stad voert op 1 september een grote zone 30 in het centrum in. In quasi alle straten die binnen de kleine ring liggen mag men straks nog maximaal 30 km/uur rijden. “In de Meensesteenweg, Hoogleedsesteenweg, Brugsesteenweg en Iepersestraat hebben we de zone 50 verlengd tot zo ver mogelijk in het centrum. Dat zijn belangrijke invalswegen”, aldus schepen van Mobiliteit Stefaan Van Coillie (CD&V).

Het stadsbestuur hoopt met de grote zone 30 de verkeersveiligheid in het centrum te verbeteren. “Bij een aanrijding aan 30 km/uur is de impact gewoon veel minder. Daarnaast kiezen we ook voor uniformiteit. Straks is het duidelijk waar men 30 moet en waar chauffeurs aan hogere snelheden mogen rijden. Een zone 30 kan ook sluipverkeer ontmoedigen en stimuleert fietsen en wandelen.”

N-VA gaat niet akkoord

Voor oppositiepartij N-VA gaat deze maatregel te ver. “Wij vinden dit absurd. Nadat het stadsbestuur in het centrum van Rumbeke recent al een zone 30 invoerde, waarbij er veel protest kwam van de burgers, voeren ze nu ook deze maatregel in Roeselare door”, aldus Brecht Vermeulen. De partij hield gisteren een flyeractie aan verschillende invalswegen naar het centrum. “Wij vinden verkeersveiligheid heel belangrijk, maar wat is het nut van een algemene zone 30 en dat 24/24 en 365 dagen per dag?” Partijgenoot Siska Rommel merkt dat er heel van haar buren zich zorgen maken over de zone 30. “Wij wonen zelf in de buurt van de Hoogleedsesteenweg, niet zo ver dus van het centrum. Ik vind dat deze maatregel, net zoals in Rumbeke, ondoordacht is. Volgend jaar zal het afschaffen van deze algemene maatregel in het centrum van Roeselare en Rumbeke zeker één van de programmapunten zijn in ons verkiezingsprogramma.”

Gedoogbeleid

Het stadsbestuur van Roeselare merkt dat in andere steden een dergelijke maatregel werkt. “Zelfs in steden waar N-VA aan het roer is werd er al 30 km/uur ingevoerd in het centrum. We beseffen maar al te goed dat het in het begin aanpassen wordt. Daarom hanteren we de eerste twee maanden een gedoogbeleid waarbij de nadruk ligt op sensibiliseren. Het is natuurlijk wel de bedoeling dat mensen zich aan de nieuwe maatregel houden want in de toekomst zal de politie wel controles uitvoeren.”