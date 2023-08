N-VA Brugge vraagt versnelde aanpassing Brugs bussenplan

De bussen in Brugge, ze vervoeren, maar beroeren de laatste maanden vooral. “De commotie is groot, de klachten en bezorgdheden talrijk”, zegt Brugs gemeenteraadslid Ilse Coopman (N-VA). Haar politieke fractie vraagt om een versnelde aanpassing van het bussenplan om de grootste pijnpunten weg te werken. In september al, niet pas binnen een half jaar.

“Twee punten zijn hoogdringend,” stelt gemeenteraadslid Ilse Coopman. “Ten eerste vragen we opnieuw een halte te voorzien in wijken waar nu geen enkele meer is en op een aantal kritische punten zoals woon-zorgcentra en Sport Vlaanderen. Vooral die haltes die voor senioren, scholieren en minder mobiele mensen noodzakelijk zijn. Ten tweede: zorg ervoor dat Bruggelingen een voorkeursregeling krijgen op de centrumshuttle.”

Klachten

Op 1 juli trad het nieuwe bussenplan in werking in Brugge en sindsdien regent het volgens Ilse Coopman klachten. N-VA Brugge kaartte meermaals aan dat het nieuwe bussenplan voor problemen en chaos zou zorgen. “Overal waar je komt in Brugge, is dit hét gespreksonderwerp. Een aantal van die problemen komen telkenmale terug. Voor die punten vragen we een dringende wijziging”, vervolgt het oppositieraadslid.

“Ten eerste zijn sommige geschrapte haltes zoals aan woon-zorgcentra, scholen, Sport Vlaanderen … gewoon de foute keuzes. Sommige wijken zoals de Stokveldewijk, Hermitage, … worden niet of amper nog bediend. Het Noorden van Brugge is een blinde vlek die men poogt op te lossen door dan maar zelf vervoer te organiseren.”

“Hetzelfde verhaal in het centrum, daar rijden shuttlebusjes, betaald met Brugs belastinggeld. Er werd ons altijd voorgehouden dat die vooral nodig waren om Bruggeling naar plaatsen te brengen waar geen Lijnbus passeert, bijvoorbeeld het SFX-ziekenhuis. De realiteit is dat die overvol zitten met toeristen, waardoor de gewone Bruggeling er zelf amper gebruik van kan maken. Dat kan niet toch niet de bedoeling zijn.”

Voorkeursregeling

“Men zou kunnen werken met een systeem waarbij Bruggelingen een voorkeursregeling krijgen, zoals zij genieten in onze musea en bibliotheken”, suggereert Ilse Coopman. “De belangrijkste toeristische plekken in Brugge zijn wel vlot bereikbaar met de Lijn-bussen en er staan ook permanent taxichauffeurs klaar om bezoekers naar hun bestemming te voeren.”

“Bovendien zien we dat soms net die haltes geschrapt werden waar een schuilhokje of zitbank was. Andere stopplaatsen waar mensen niet kunnen zitten of schuilen werden dan weer behouden, dat is allerminst logisch of comfortabel. Langs de Moerkerkse steenweg zag ik een vrouw met een rollator wachten op de bus, zittend op een fietsnietje in het sompige gras van de berm, de auto’s zoefden langs haar heen. Geen bankje om in te zitten of schuilhokje dat haar beschermde van de zomerse regen, terwijl er verderop een onbenut bushokje leegstaat.”

Onduidelijkheid

Volgens dit Brugs gemeenteraadslid heerst er veel onduidelijkheid over de lijnnummers en over de nieuwe haltes: “De veelbelovende app werkt niet naar behoren en soms raken ook de buschauffeurs zelf in de knoei door een gebrek aan info. Er was geen inspraak, waardoor er verschillende grote pijnpunten telkens terug komen bij de verzuchtingen van de mensen. Er heerst veel onduidelijkheid, door de slechte communicatie.”

“De keuzes die men maakte in de haltes die men schrapte, treffen vooral senioren, minder mobiele mensen en binnenkort ook scholieren. De impact voor hen zal vanaf 1 september pas pijnlijk duidelijk worden.

“Het is half augustus, nog goed twee weken voor de schoolpoorten opengaan. Het moet toch mogelijk zijn om tegen het begin van de herfst één en ander te verhelpen. De stad kreeg al veel input op de infomomenten die ze organiseerde of via klachtenmails. Gebruik die info om de hoogdringende aanpassingen nu al door te voeren. We moeten geen half jaar wachten tot iedereen de toevlucht nam tot de auto of sommigen die zelfs dat alternatief niet hebben volledig geïsoleerd geraken, maar sneller durven bijsturen”, besluit Ilse Coopman, die over dit dossier eind deze maand zal interpelleren in de Brugse gemeenteraad.