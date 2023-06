N-VA Blankenberge krijgt nieuwe kracht bij in verkeerscommissie

De stedelijke verkeers- en mobiliteitscommissie kwam vorige week voor het eerst samen in zijn vernieuwde vorm. Voor N-VA gaf Kurt Decleer na jarenlange inzet de fakkel door aan nieuwe aanwinst Elke Lenoir-Vanpoucke.

“Het is jammer om Kurt te moeten lossen binnen dit orgaan maar we kunnen nog steeds op hem rekenen in de gemeenteraad. Met Elke krijgen we een waardige opvolgster. Door haar ervaring in het taxibedrijf dat ze samen met haar moeder runt, is zij de geknipte persoon om ons team te versterken. Het werd onmiddellijk duidelijk dat Elke weet waarover ze spreekt op vlak van verkeersveiligheid in onze stad”, stelt fractieleider Dennis Monte.

“Door elke dag op de baan te zijn, ken ik de stad door en door. Een vlotte doorstroom en een veilige omgeving zijn mijn stokpaardjes”, aldus Elke.