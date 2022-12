Mogelijkheid tot doortrekking R8 in Kuurne wordt onderzocht

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters laat weten dat de studie van de doortrekking van de R8 in Kuurne op het investeringsplan van 2023 staat. “Het Agentschap Wegen en Verkeer zal in de loop van 2023 een studie opstarten over de doortrekking van de R8 op de grens van Kuurne met Kortrijk. Een belangrijk dossier om de verkeersveiligheid in de regio te verhogen. De studie voorziet in de opmaak van een startnota, projectnota en project-MER”, duidt minister Peeters.

Er wordt onder andere onderzocht welke opties er allemaal mogelijk zijn. De lengte van het traject is 1,7 km lang, tussen de kruispunten van de Ringlaan met de Heirweg en de Ringlaan met de Kuurnsesteenweg/Kortrijksestraat. De bedoeling is om het doorgaand en het lokaal verkeer van elkaar te stijgen en zo de doorstroming te verbeteren. “Tegelijk wordt er ook nagegaan hoe de parallelwegen beter kunnen ingericht worden, rekening houdend met de lokale functie ervan. Zo willen we de actieve weggebruikers een veilige plek geven op deze wegen”, klinkt het.

Zwarte kruispunten aanpakken

De burgemeesters van Kortrijk en Kuurne zijn beide tevreden met dit plan. “Eindelijk komt er schot in de zaak. We ijveren er al lang voor om de zwarte kruispunten in de regio aan te pakken. Deze doortrekking zal levensgevaarlijke situaties helpen voorkomen én voor een betere branding van het commerciële hart van de R8 zorgen”, aldus Francis Benoit en Ruth Vandenberghe.

De opdrachtdocumenten voor de studie worden momenteel opgemaakt in samenwerking met Kortrijk en Kuurne. Het bestek voor de studie wordt in het voorjaar van 2023 in de markt geplaatst waarna er zo snel mogelijk een kandidaat geselecteerd zal worden om de studie uit te voeren. De uitvoeringstermijn van de studie wordt geraamd op 3 jaar, na gunning.