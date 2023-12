Mogelijke verzanding Koninklijke Baan maakt handelaars ongerust:“Velen vrezen de doodsteek”

Er komt een studie voor de fietssnelweg die Knokke-Heist moet verbinden met Nieuwpoort. Tussen Zeebrugge en Oostende zou deze grotendeels samenvallen met de Koninklijke Baan, die er in de toekomst wel eens helemaal anders zou kunnen uitzien. Voor De Haan is er ook sprake van om de kustbaan, waarvan het wegdek al jaren in een slechte staat verkeert, gedeeltelijk te laten verzanden. En daar is niet iedereen even gerust op. “Heel wat horeca en ondernemers vrezen de doodsteek als dat erdoor komt”, zegt schepen van Mobiliteit Marleen De Soete (Samen Vooruit!).

‘De fietssnelweg krijgt verder vorm’, stond vorige week in een persnota van de Vlaamse overheid te lezen. Wat er verder ook in stond, is dat de studie voor het deelgebied De Haan ‘inhoudelijk ruimer en uitdagender’ is. De fietssnelweg en het doorgaand autoverkeer zouden er samengebracht worden op het zuidelijke traject van de Kustbaan, of de Nieuwe Rijksweg. Aan de andere kant dus van het beschermde historisch centrum, waar ook sprake is van een ondertunneling ter hoogte van het tramstationnetje.

De verkeersafwikkeling wordt daar een pak complexer, maar burgemeester Wilfried Vandaele ziet ook opportuniteiten, bijvoorbeeld om het doorgaande autoverkeer richting Oostende uit de Concessie te houden. “Dat zou de leefbaarheid en kwaliteit van onze badplaats zeker verhogen. De omgeving van het beschermde tramstation en de naastliggende markt zijn zowat het hart van onze gemeente”, klinkt het. Tegelijk wijst ook hij op de impact van de extra verkeersstromen op het zuidelijke traject van de Kustbaan. “Daar én de fietssnelweg aanleggen én de dubbelrichtingsbaan behouden, zou betekenen dat deze verkeersas nog een pak drukker zou worden. Daarmee moeten we zéér bedachtzaam omgaan. Maar vanuit De Haan zijn we in elk geval blij dat de oude vraag voor een wegtunnel op deze plek eindelijk ernstig onderzocht wordt. Een ondertunneling ter hoogte van het tramstationnetje zou ook bovengrondse opportuniteiten kunnen bieden: daar kan dan bijvoorbeeld een leuke parkzone ingericht worden, en eventueel een kleine ondergrondse parking onder de Oude Loskaai.”

De Vlaamse overheid gaat nu een inrichtingsstudie bestellen om te bekijken of een wegtunnel technisch mogelijk is en welke inrichting bovengronds gepast is, rekening houdend met de typische stedenbouwkundige context in De Haan. Voor die studie wordt een uitvoeringstermijn voorzien van één kalenderjaar. ‘Afhankelijk van de aanbesteding en de inschrijvers, wordt verwacht begin 2024 te kunnen starten met het studiewerk’, staat er voorts nog in de persnota van minister Peeters.

Verkiezingspraat

De Haanse schepen voor Mobiliteit Marleen De Soete plaatst hier vraagtekens bij, en is vooral kritisch voor het verzandingsproject.

“Het idee voor die fietssnelweg is top, maar verzanding betekent alle verkeer op de N34, en als de ondertunneling er niet komt of niet haalbaar blijkt, wat dan? Ook Unizo De Haan-Wenduine staat sceptisch ten opzichte van de verzanding van de Koninklijke Baan: heel wat horeca en ondernemers vrezen voor onvoldoende bereikbaarheid – en dus het einde van hun handelszaak op de Koninklijke Baan, het Leopoldplein en de Zeedijk, eens die verzanding er zou komen. Zij vrezen op termijn de doodsteek.”

Verder is De Soete ook van mening dat hier, vlak voor een verkiezingsjaar, ‘politiek mee uitgepakt wordt’. “In feite is dit goedkope verkiezingspraat: in de vorige legislaturen werd er ook al van die verzanding van de Koninklijke Baan en een ondertunneling van de N34 gesproken. Ik heb eens navraag gedaan, en wat blijkt? Na al die tijd heeft de Vlaamse overheid nog niet eens een bestek voor die haalbaarheidsstudie, laat staan dat de studie zelf al in de markt werd gezet. In een tijd van naderende verkiezingen zou men wel wat minder lichtzinnig met grote termen als ‘verzanding’ mogen omspringen. Ik vind deze communicatie zeer misleidend.”

Burgemeester Vandaele garandeert dat de bestaande handelszaken langs de Kustbaan bereikbaar zouden blijven. “Maar het stuk ter hoogte van de Zwarte Kiezel bijvoorbeeld, kan perfect verzanden. Dan komt er vooral tussen De Haan en Wenduine flink wat natuur bij en ontstaat er ruimte voor enkele randparkings”, klinkt het.

Voor Vandaele staat of valt het samenbrengen van de fietssnelweg en het doorgaand autoverkeer op het zuidelijke traject van de Kustbaan wel met de ondertunneling ter hoogte van het tramstationnetje. “Dat is voor mij dé voorwaarde, anders wordt de verkeersafwikkeling daar te belastend voor ons centrum. Wanneer dus zou blijken dat een ondertunneling niet zou lukken, ga ik bij de Vlaamse overheid op de rem staan en moet het hele project herbekeken worden. En is dit een serieuze gemiste kans geweest.”

Communicatie, aub

Unizo De Haan-Wenduine roept op tot dialoog. “Die verzanding kan op zich een goede zaak zijn, natuurlijk, maar de schrik om volledig afgesneden te worden van het handelscentrum is inderdaad wel iets wat leeft bij onze handelaars aan de andere kant van de Koninklijke Baan. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn voor de handelaar per slot van rekening altíjd de eerste prioriteit, net daarom is onze stem niet alleen tijdens maar ook voor en na ingrijpende werken belangrijk om mee te nemen. Wij hebben recent nog een enquête uitgestuurd, en uit de resultaten is gebleken dat er in onze gemeente toch behoorlijk wat leden zijn die vinden dat ze bij wegenwerken te laat – of zelfs niet – op de hoogte werden gebracht. Ook nu bleef voorlopig elke vorm van communicatie uit, en dus willen we er bij het gemeentebestuur nog eens op aandringen om onze inzichten toch zeker mee te nemen in de uitvoeringsplannen”, zegt voorzitter Robin Depuydt. “Dat is dit niet alleen voor de handelaars van belang, maar ook voor de beleving en de aantrekkelijkheid van De Haan als gemeente, zowel voor inwoners, tweedeverblijvers als toeristen.”