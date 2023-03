Mobipunt op Dorpsplein Bavikhove gaat weg

Het geplaatste mobipunt en de fietskluis blijken na een grondige evaluatie niet te voldoen op deze locatie, waardoor het mobipunt eerder dan voorzien verdwijnt van het plein. Het mobipunt en de fietskluis verdwijnen nog voor de zomerperiode van het dorpsplein.

Via een testproject van Intercommunale Leiedal kwam er eind vorig jaar een mobipunt en een fietskluis op het dorpsplein in Bavikhove. Die elementen waren bedoeld om het plein op termijn op te leuken mits enkele toevoegingen: een ruilkast, een zitbank, groenelementen, allemaal ideeën uit het participatietraject Hallo Harelbeke. “Via intercommunale Leiedal kregen we vorig jaar de kans om een mobipunt en een fietskluis uit te testen voor één jaar op een zelfgekozen locatie in de stad. Na intern overleg en de koppeling met het participatieproject van Hallo Harelbeke, waarin naar boven kwam dat het dorpsplein in Bavikhove nogal grijs en saai was”, zegt schepen Tijs Naert (Groen).

Vervelende condensvorming en lekken

“We wilden een meerwaarde creëren voor inwoners en bezoekers door het nuttige aan het aangename te koppelen en bij het mobipunt ook andere zaken te voorzien zoals een ruilpunt van boeken, stekjes, groenelementen, een extra zitbank. Niet alleen gingen we daarvoor in gesprek met de werkgroep, maar ook met het feestcomité van Bavikhove en interne partners”, zegt schepen Dominique Windels (Vooruit). Het mobipunt en de fietskluis worden enerzijds te weinig gebruikt door de inwoners, anderzijds is het mobipunt ook niet van de gewenste kwaliteit. “We kregen door dat er een vervelende condensvorming is omdat het hele stuk uit metaal vervaardigd is. Bovendien is het mobipunt niet comfortabel en regent het binnen bij hevige slagregen. We hebben het getest en komen tot de constatatie dat dit niet de ideale locatie is. Daarom is het gelukkig een testproject”, geeft Tijs Naert nog mee.