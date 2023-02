Mobiliteitsschepen Björn Anseeuw tevreden over parkeerbeleid, maar stuurt wel nog wat bij

Twee maanden na de overname van het parkeerbeheer door de stad, lijkt de storm wat te gaan liggen over de aanpak. Twee op drie betaalt nu digitaal om te parkeren, 3.173 mensen dienden een aanvraag in voor gratis parkeren met gehandicaptenkaart. “Mensen zijn er mee weg, maar we sturen wel bij”, zegt schepen voor mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA).

Oostende nam op 1 december het parkeerbeheer over van Indigo/Vinci, die dat decennia lang deed. Er kwamen minder meters en borden om het aan te duiden en meer digitalisering: in de betaling en het registreren van niet-betalers met de scanwagen.

“Er was een overgangsperiode tot eind januari omdat de aanvragen van kaarten voor bewoners, mensen met een beperking, zelfstandigen en vrije beroepen moesten kunnen verwerkt worden. Vijf mensen zijn daarmee bezig en alles kwam op hetzelfde moment binnen. Wie pakweg eind januari een aanvraag deed die nog verwerkt moest worden, zal ook geen retributie krijgen. De burger moet niet opdraaien voor een retributie als de aanvraag nog in verwerking is ”, zegt schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA). “Doordat we digitaliseerden, slaagden we in om erg kostenefficiënt te werken. We houden meer over dan toen het parkeren nog bij Indigo zat. Daardoor verhoogden de tarieven niet, zelfs in tijden van crisis en hoge inflatie. De facto werd het parkeren goedkoper.”

Gehandicaptenkaart

“Er zijn meer dan 6.200 wagens die gratis parkeren in Oostende. Het zijn de nummerplaten die per twee gekoppeld zijn aan de kaart voor mindervaliden. Het gaat voornamelijk om Oostendenaars, maar even goed om mensen uit Limburg. Dat willen we in de toekomst toch goed monitoren. Niet iedereen komt natuurlijk tegelijk, maar er zijn wel slechts 5.000 betalende parkeerplaatsen in de stad. We zullen dus perfect weten hoeveel mensen er gebruik van maken en in welke zones.”

Björn Anseeuw weerlegt ook de scherpe kritiek: “Je kunt niet zeggen dat de procedure te ingewikkeld is als er al meer dan 3.000 kaarten werden uitgereikt. Het was de groep die het snelst en massaal de weg vond naar ons parkeerloket. Ik merk wel op dat wij beslisten om het parkeren voor die mensen gratis aan te bieden. We zijn niet verplicht om dat te doen, hé. In Middelkerke en Knokke is dat betalend.”

Drie bijsturingen

Björn Anseeuw wijst er op dat er aan het parkeertarief niets veranderde. “Oostende heeft met parkeerbedrijf Mobil-O het beheer in handen genomen, maar het beleid veranderde niet. De bedragen verhoogden niet, de tarieven werden niet geïndexeerd, de zones bleven gelijk en ook het systeem van het gratis halfuurtje voor Oostendenaars blijft. Bewoners en tweedeverblijvers moesten zich daarvoor registreren voor eind januari, maar het systeem blijft permanent geldig. Ook wie later de digitale versie van de parkeerstong (jeton) aanvraagt, zal die kunnen bekomen. Geen enkele regel is veranderd sinds de stad het beheer overnam.”

Het stadsbestuur plant enkele initiatieven waarmee ze tegemoet komt aan eerdere kritiek. “Er komen vier automaten bij in Raversijde, zodat mensen minder ver moeten lopen. Dat is ook de enige zone waar er bij komen. We blijven wel monitoren voor de rest van de stad voor de toekomst”, zegt de schepen. Hij kondigde ook aan dat er infosessies komen in de ontmoetingscentra: “Daar zullen ‘digidokters’ de mensen informeren, helpen met een aanvraag of het installeren van de app. We starten volgende maand al. Anderzijds stel ik wel dat het aantal vragen over hoe het digitaal systeem werkt afnam en nu genormaliseerd is.” Ook voor zorgverstrekkers wordt mogelijk bijgestuurd. Anseeuw: “Er zijn ook podologen en logopedisten die huisbezoeken doen. We gaan na of we de oude lijst met beroepen kunnen aanpassen.”

Enkele opvallende cijfers omtrent het parkeerbeleid • 11.504 aanvragen parkeervergunningen uitgereikt • .1920 aanvragen in behandeling • 3.173 parkeervergunningen mindervalidenkaart uitgereikt, nog 147 in behandeling • 5.526 bewonerskaarten en 341 zorgverstrekkerskaarten uitgereikt • 10 procent van alle gescande wagens krijgt een retributie • 2/3 van de betalingen parkeren gebeuren via app of sms • 1/3 betaalt aan de betaalautomaten

Samana blijft kritisch: “Nog niets gehoord van Mobiliteitsschepen” Een maand na een invoering van het nieuwe parkeersysteem blijft Samana een kritische klok luiden. De organisatie van de christelijke zuil die het opneemt voor mensen met een beperking of ziekte, hun mantelzorgers en vrijwilligers, kreeg enkel een toezegging voor een onderhoud met schepen Bart Plasschaert (CD&V). Veel reacties gekregen Educatief medewerker Evelyn Geerdens: “We hebben bij de start laten weten dat het moeilijk lag voor mensen met een gehandicaptenkaart. Naar aanleiding van de aandacht daarrond kregen we veel reacties van Oostendenaars dat ze problemen ondervinden en de kaart niet meer kunnen gebruiken, zoals in andere steden. Mensen gaven ons gelijk. We kregen van de stad wel reactie van schepen Bart Plasschaert, met wie we over twee weken samen zitten. We hopen op een bijsturing.” Grote administratieve last “Verschillende mensen van onze Werkgroep Belangenbehartiging hebben de procedure voor registratie uitgetest en daaruit blijkt dat er een grote administratieve last is en de procedure nog niet op punt staat.” Samana heeft een duidelijk zicht op wat ze willen: “Het beste zou zijn dat ze databanken koppelen en de registratie niet meer nodig is. Nu duurt dat een maand en betekent het concreet dat iemand die op daguitstap komt naar Oostende, dat een maand op voorhand moet plannen. Ook de limiet van maximaal twee nummerplaten per kaart is een groot probleem voor veel mensen die gereden worden.”

Er komen nog extra parkeermeters in Raversijde. © PETER MAENHOUDT