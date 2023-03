Mobiliteitsproject met deelsteps slaat aan: Blankenberge zoekt partner via marktbevraging

Het proefproject met de deelsteps sloeg volgens het stadsbestuur duidelijk aan. “Sinds de lancering op 1 april 2022 telden we tot het einde van 2022 ruim 15.059 unieke gebruikers. De gemiddelde afstand per rit bedroeg 2,14 kilometer” zegt schepen van Mobiliteit Patrick De Klerck.

In totaal werd 51.619 kilometer afgelegd met de 150 steps. Uit de locatieanalyse blijkt dat de Zeedijk de populairste stoplocatie is. “De kaart toont voorts ook aan dat de gebruikers de afgebakende parkeerzones voor de e-steps respecteerden: ruim 98% van de steps werd op een correcte locatie gestald. Als bestuur concluderen we hieruit dat inwoners, tweedeverblijvers én bezoekers de e-step graag gebruikten voor ad hoc verplaatsingen. We willen graag verder inzetten op deze mobiliteitstrend.”

Aangezien het deelstepproject met partner Hoppy slechts een proefproject was en het lokaal bestuur besliste om de steps definitief te verankeren in het mobiliteitsaanbod, start de stad binnenkort met een marktbevraging.