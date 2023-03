Mobiele flitspaal en ledverlichting moeten zware ongevallen voorkomen aan kluifrotonde N58 in Rekkem

Er komt langs de N58, net voor de kluifrotonde in Rekkem, een mobiele ‘superflitspaal’ in de hoop dat automobilisten wat trager zullen rijden. Het is één van de nieuwe, dringende maatregelen die het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) neemt nadat het voorbije weekend opnieuw twee chauffeurs op de rotonde en de vangrail knalden. Er is maandagochtend alvast ook al meteen een nieuw mobiel lichtbord geplaatst om de rotonde extra te accentueren.

Zondagavond knalde een 34-jarige Fransman uit Moeskroen, die uit de richting van Moeskroen kwam, de rotonde op. Hij vloog verder over de vangrails die door vele eerdere ongevallen volledig verhakkeld raakten en kwam ondersteboven tegen de pijler van de brug van de E17 terecht. Het duurde meer dan een uur vooraleer de brandweer Sebastien L. uit zijn wrak konden bevrijden. Hij liep levensgevaarlijke verwondingen op en wordt in een kunstmatige coma gehouden.

Het was het tweede ongeval van het weekend op die plek, want zaterdagochtend vroeg knalde een 22-jarige Fransman onder invloed van alcohol en drugs ook al op de rotonde. Daarbij sneuvelde het mobiele lichtbord op de rotonde.

Vele maatregelen

AWV nam al vele maatregelen om zware ongevallen op die plek aan het op- en afrittencomplex van de E17 te voorkomen. Dat gebeurde nadat in april 2022 twee Franse jongeren het leven lieten tegen de brugpijler aan de kluifrotonde. De maximumsnelheid verlaagde van 90 kilometer per uur naar 70 en de twee rijvakken daalden naar eentje. Het andere rijvak is gearceerd en niet meer bedoeld om te gebruiken.

Maar AWV plant na de blijvende problemen nog extra maatregelen. “Het gearceerde deel zal, van zodra het budget het toelaat, worden verwijderd en fysiek helemaal ontoegankelijk worden gemaakt”, weet Dirk Vanhuyse van AWV. “Het lichtbord zal meteen vervangen worden door een nieuw exemplaar en op korte termijn zal een mobiele flitspaal langs de N58 geplaatst worden. Dat moet een ontradend effect hebben voor hardrijders.”

Beter zichtbaar

Het meeste heil wordt uiteindelijk verwacht van de ledverlichting die tegen april-mei zal worden voorzien. “Dat moet de zichtbaarheid van de rotonde verhogen”, aldus commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie. “Want we stellen vast dat diegenen die er crashen vaak de rotonde niet eens hebben opgemerkt. Wellicht omdat het er te donker is. Misschien kunnen er op termijn ook nog knipperende lichtjes op de rotonde geïnstalleerd worden, of kan de rand van de rotonde wit geschilderd worden. Het zijn maar ideetjes die de veiligheid er nog kunnen verhogen. Maar ook de automobilisten moeten beseffen dat ze zich er aan de snelheidsbeperking van 70 km/u moeten houden. We voeren er regelmatig snelheidscontroles uit en stellen altijd vast dat 1 op 5 er nog (veel) te snel vanuit Moeskroen komt aangereden op de dalende gewestweg.” (LSi)