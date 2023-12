Mivalti krijgt eigen ‘flexbushalte’

Centrum voor personen met een beperking Mivalti krijgt een aparte ‘flexhalte’, waardoor cliënten van Mivalti of gebruikers van de dagbesteding straks dus niet naar het station hoeven te stappen voor een flexbus. Dat bevestigt vervoersmaatschappij De Lijn.

Begin deze week trok de directie van Mivalti nog aan de alarmbel omdat het ernaar uitzag dat de belbushalte in de Gruuthusestraat zou verdwijnen. Daardoor zouden gebruikers van die belbus op eigen houtje van en naar het station moeten stappen, om een flexbus (de vervanger van de belbus) te kunnen gebruiken. Het station is weliswaar dichtbij, maar de tocht is niet evident voor de doelgroep. Dinsdag liet mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V) al weten dat De Lijn open leek te staan voor een oplossing. Dat die oplossing er komt wordt nu bevestigd door De Lijn.

“Onze specialisten van de vervoerregio hadden een onvolledig beeld van de belbushaltes in dit centrum”, reageert woordvoerder Frederik Wittock. “Voor het uittekenen van het nieuwe net werd in eerste instantie gekeken naar de relatieve nabijheid van Hoppinpunten. Zo ligt de Gruuthusestraat op 300 meter van het Hoppinpunt aan het station. Wij hebben nu evenwel bij het uitwerken van de routes van de flexbussen rekening gehouden met de bijzondere situatie van deze reizigers. Vanaf 6 januari zal er dus een flexhalte voorzien worden in de Gruuthusestraat. (SV)