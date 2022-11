Mist dwingt vliegtuig om te landen in Zaventem in plaats van Oostende

Een passagiersvliegtuig uit Alicante (Spanje) zou normaal gezien dinsdag iets voor 12 uur landen in Oostende. Door het mistgordijn was de zichtbaarheid te beperkt, waardoor de piloot uiteindelijk besloot om door te vliegen naar de luchthaven van Zaventem. Daar zijn de reizigers, iets later dan gepland, veilig op de grond neergekomen.

“Meestal blijft mis slechts een paar uur hangen, een situatie zoals vandaag komt niet heel vaak voor”, aldus woordvoerder van de Oostendse luchthaven Tom Rutsaert. “Gelukkig moesten er vandaag verder geen andere passagiersvluchten toekomen hier. Een groot probleem is dat natuurlijk niet, het ongemak voor de reizigers is beperkt gebleven.”