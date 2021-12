Minister Peeters rolt ultrasnelladers uit op 8 locaties in West-Vlaanderen

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters zal op 49 locaties in Vlaanderen ultrasnelladers voor elektrische wagens uitrollen, goed voor 2195 laadequivalenten. In West-Vlaanderen komt er voor juni 2024 op 8 locaties ultrasnellaadinfrastructuur met 385 laadpuntequivalenten.

Het gaat om meerdere dienstenzones, carpoolparkings, Hoppinpunten en Park & Rides. “De parkings langs grote en drukke verkeersassen zijn belangrijke en strategisch gelegen locaties om onze laadinfrastructuur uit te breiden. Zo zorgen we dat er langs grote verkeersassen om de 25 kilometer laadinfrastructuur wordt aangeboden. We voorzien hiervoor 5,4 miljoen euro”, zegt minister Peeters.

“Met het oog op de omschakeling naar zero-emissievoertuigen, zoals ook opgenomen in het Vlaams Klimaatplan, is een versnelde uitbouw van laadinfrastructuur noodzakelijk. Het geeft vertrouwen aan de bestuurders van elektrische wagens om altijd nabij te kunnen ‘laden’, zo stimuleren we de transitie naar zero-emissiewagens”, aldus minister Peeters.

Een andere projectoproep, de semi-publieke call, leverde 9798 laadequivalenten op. Samen met de resultaten van de projectoproep ultrasnelladers komen er binnen dit en twee jaar minstens 12.600 laadequivalenten bij in Vlaanderen. Meer dan een derde van alle aanvragen voor nieuwe (semi)publieke laadpalen en laadpunten kwam trouwens uit onze provincie.

De volgende projectoproep voor ultrasnelladers komt er in januari 2022.

Locaties West-Vlaanderen met laadpuntequivalenten

Dienstenzone Jabbeke – E40 richting Brussel: 40

Dienstenzone Jabbeke – E40 richting Oostende: 40

Dienstenzone Mannekensvere – E40 richting Frankrijk: 40

Dienstenzone Mannekensvere – E40 richting Jabbeke: 40

Carpoolparking Veurne: 60

Carpoolparking Zonnebeke: 25

Carpoolparking Waregem: 80

Carpoolparking Beernem: 60