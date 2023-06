Minister Lydia Peeters bekijkt de onveiligheid aan de Europarotonde in Oostkamp

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) nam de rotonde aan het Europaplein in Oostkamp op 1 december vorig jaar op in haar lijst met zwarte verkeerspunten in Vlaanderen. Concreet gaat het om de rotonde van de Siemenslaan, Kapellestraat, het Europaplein en de Gruuthuselaan. Na contacten met de Open VLD 8020 was het de bedoeling dat de minister op 26 juni persoonlijk ter plaatse kwam om de verkeersknoop te bekijken. Uiteindelijk konden de VLD-bestuursleden hun burgerbevraging afgeven tijdens het bezoek van de minister in Brugge.

Een structurele ingreep aan het Europaplein is wellicht nog niet voor morgen, de studies zijn lopende. Maar alvast kunnen bepaalde kleine ingrepen of aanpassingen de situatie voelbaar verbeteren. In de gemeenteraad van donderdag 23 juni werd reeds advies verleend voor het voorlopig Regionaal mobiliteitsplan van de vervoersregio Brugge. Dat plan legt de globale mobiliteitsvisie voor de komende 10 jaar, met een doorkijkperiode van 30 jaar vast voor de vervoerregio op een strategisch niveau en dat voor alle vervoerswijzen. In dit voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan werd rekening gehouden met het Ontwerp plan-MER. Het Ontwerp plan-MER beschrijft de mogelijke milieueffecten van het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan.

Iedereen kan deze documenten inkijken en opmerkingen meegeven. Het openbaar onderzoek loopt van 31 mei tot en met 29 juli 2023. In dit mobiliteitsplan vraagt Oostkamp ook om de problematiek maar daarna ook de uitvoering van het vrachtwagen parkeren regionaal te bekijken. Oostkamp vraagt bij de actietabel, gelinkt aan het RMP-plan, nogmaals de aandacht voor het in uitvoering brengen van de streefbeeldstudie N50 en hier ook zo snel mogelijk de nodige middelen voor voorzien. Voor het op- en afrittencomplex Oostkamp E40 vraagt de gemeenteraad, net als Open VLD 8020 aan Minister Lydia Peeters om de nodige voorbereidingen te starten, om dit gevaarlijke punt zowel op de E40 zelf, als de wegen errond, waaronder de Europarotonde aan te pakken.

“Verkeersveiligheid is één van onze prioriteiten waarop we de komende jaren het verschil willen maken. Uit diverse enquêtes en gesprekken weten we dat de Oostkampenaar hier sterk mee bezig is. Vlot berijdbare fietspaden, aanpak van gevaarlijke punten, waren aspecten die veel voorkwamen in onze burgerbevraging. Door de gewaardeerde steun van de minister hopen we de Oostkampse verkeersveiligheid hoog op de agenda te houden en de aanpak te bespoedigen van o.a. dit dossier”, weet Kristof Van Hoye, voorzitter van Open VLD 8020, te vertellen. De minister beloofde wel nog deze zomer haar bevindingen omtrent de veiligheid op deze plaats te bespreken op haar kabinet en de info dan terug te koppelen naar Oostkamp. (GST)