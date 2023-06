Minister Ben Weyts opent in Roeselare het grootste Europese skeelernetwerk

Op zaterdag 10 juni skeelerde Vlaams minister van Sport Ben Weyts het gloednieuwe skeelernetwerk Midwest in. Dit netwerk telt maar liefst 450 kilometer aan routes en is daarmee het grootste recreatieve bewegwijzerde skeelernetwerk van Europa.

Het Skeelernetwerk Midwest kwam tot stand dankzij een samenwerking van de 16 gemeenten van Midwest, Sport Vlaanderen en skeelerclub iSkate. Kurt Windels is voorzitter van de cluster Sport binnen Midwest en burgemeester van Ingelmunster: “Het Skeelernetwerk Midwest waaiert uit van Ruiselede tot Moorslede en van Wielsbeke tot Staden. Je skeelert zowel langs een ruraal als een stedelijk landschap en er is plaats voor zowel de recreatieve als de gevorderde skeeleraars.” Het netwerk bestaat uit 37 lussen variërend van 10 tot 20 km per lus en dankzij de verbindingsstukken vormen de routes één netwerk. “Skeeleren is een sport in opkomst en met dit netwerk wilden we de skeeleraars hun plaats geven tussen de fietsers en de wandelaars”, weet Kurt Windels. “Daarnaast symboliseert dit netwerk van routes ook de samenwerking binnen Midwest.”

Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de steun van Sport Vlaanderen. “Via ons sportbeleidsplan zetten we enerzijds in op een verdieping van de sport, via onze steun aan topsporters, maar we willen ook inzetten op een verbreding van de sport”, vertelt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Ons doel is om zo veel mogelijk mensen te laten sporten en bewegen, want elk uur dat je investeert in sport, win je dubbel terug. We kiezen er dan ook voor om de middelen van Sport Vlaanderen in te zetten om die basis te verbreden en nieuwe doelgroepen aan te spreken. Skeeleren is een laagdrempelige sport en dit skeelernetwerk zal ongetwijfeld een boost geven aan het beoefenen van deze sport.”

In principe kunnen skeeleraars overal instappen op een route, maar er zijn ook vaste startlocaties waar parking en informatie voorzien is. Het skeelernetwerk is bewegwijzerd, maar ook online kun je de routes ontdekken en de gpx-bestanden downloaden. Eén van de testpersonen is Steven Leeman van iSkate. “Wij hebben met iSkate al heel wat ervaring en we waren dan ook de uitgelezen groep om advies te geven. Ik heb de routes mogen uittesten en waar nodig wat bijsturen.” De reactie van de skeeleraars is alvast positief. “We zien nu al heel wat meer sporters en we geloven ook echt dat dit nog meer mensen zal aanzetten tot skeeleren.”

Start-to-inline-skate

De komende weken en maanden staan enkele initiatieven op het programma om het skeelernetwerk te promoten. “Tijdens juli en augustus kan je op zondagochtend samen met enkele ervaren skeeleraars de verschillende routes ontdekken”, weet José Debels, Roeselaars schepen van Sport. “Er is ook een fotowedstrijd en in het najaar organiseren we samen met iSkate enkele start-to-skate-lessen waar je de kneepjes van het vak leert.”

Alle routes van het skeelernetwerk Midwest vind je op https://www.sport.vlaanderen en wil je weten waar de zomerse zondagochtendritten plaatsvinden, neem dan zeker een kijkje op www.iskate.be. Wie bovendien een leuke skeelerfoto post op het Skeelernetwerk Midwest met de hashtag #skeelernetwerkmidwest@sportersbelevenmeer maakt kans op toffe prijzen!