Minder ongevallen op Rijksweg in Hooglede, Roeselare als Izegem

Het aantal zware ongevallen op de Rijksweg, die op het grondgebied van Hooglede, Roeselare en Izegem loopt, is vorig jaar spectaculair gedaald. Dat blijkt uit de verkeerscijfers van 2022 die op de politieraad aan bod kwamen. Wel problematisch blijven het gsm-gebruik achter het stuur, het niet-dragen van de veiligheidsgordel en overdreven snelheid.

Korpschef Curd Neyrinck van politiezone RIHO stelt enkele opvallende dingen vast. “Het gebruik van de gsm achter het stuur is vaak de oorzaak van zware ongevallen. We stelden ongeveer 800 inbreuken vast. Gsm-gebruik achter het stuur van de wagen mag niet, maar ook wanneer men met de fiets rijdt kan men beboet worden.”

Veiligheidsgordel

De korpschef ziet dat er ook heel veel inbreuken zijn op het al dan niet dragen van de veiligheidsgordel in de wagen. “Ook kinderen zijn vaak niet goed beveiligd. In totaal gaat het om meer dan tachtig inbreuken waarbij het kind in gevaar wordt gebracht. Dat is echt veel.”

In 2022 werden er ook 631 inbreuken vastgesteld op keuring van auto’s en bromfietsers.

Minder zware ongevallen Rijksweg

Ondertussen wordt er ook nog te vaak te snel gereden op de Hoogleedse, Roeselaarse en Izegemse wegen. Zo controleerde de politie ook in verschillende fietsstraten. 627 bestuurders reden er te snel.

“Ook het zwaar vervoer blijft een probleem. Zo werden er 256 inbreuken vastgesteld op het negeren van het inrijverbod, ladingverlies en ladingzekering”, aldus de korpschef.

Hij ziet wel een positieve evolutie in het aantal zware ongevallen op de Rijksweg, die zowel over grondgebied Hooglede, Roeselare als Izegem loopt. “Vorig jaar gebeurde er slechts één dodelijk ongeval.”