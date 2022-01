Minder drugs in het verkeer bij ons dan in de rest van land

De coronapandemie heeft een negatief effect gehad op het druggebruik achter het stuur. Dat blijkt uit de Nationale VerkeersONveiligheidsenquête van Vias, het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid. 1 op 10 jonge, West-Vlaamse bestuurders rijdt maandelijks na druggebruik, een cijfer dat een stuk lager ligt dan het nationaal gemiddelde.

Over de volledige West-Vlaamse bevolking geeft 4 procent aan om minstens één keer per maand achter het stuur te kruipen na het gebruik van illegale drugs. Dat is het laagste percentage van alle Belgische provincies. Het nationaal gemiddelde ligt op 8 procent, dat van Vlaanderen op 5 procent. Brussel scoort het slechtst, met 16 procent.

Belangrijke nuance: druggebruik komt sowieso meer voor in stedelijk gebied, waar we er in onze provincie minder van hebben. Het is dus niet geheel onlogisch dat we ‘goed’ uit deze enquête komen. Het valt op dat vooral de Waalse provincies het heel slecht doen op dit vlak. Wanneer we kijken naar de jonge respondenten, tussen 18 en 34 jaar, ziet het er minder rooskleurig uit. 11 procent onder hen rijdt maandelijks onder invloed van drugs. Enkel in de provincie Luxemburg is het percentage even laag, alle andere provincies scoren hoger. Het nationaal gemiddelde landt op 19 procent.

Combinatie met alcohol is levensgevaarlijk

In meer dan de helft van de gevallen gaat het over cannabis, maar vooral een combinatie met andere verdovende middelen of alcohol verhoogt het risico op ongevallen zienderogen. Dat gebeurt helaas ook niet zelden: ongeveer 1 op 5 positieve bestuurders had verschillende soorten drugs gebruikt, 1 op 3 had alcohol met drugs gecombineerd. “Zelfs de combinatie van een lage dosis alcohol met een lage dosis cannabis kan ernstige gevolgen hebben op je rijvaardigheid omdat beide stoffen elkaar versterken”, klinkt het bij toxicologe Sarah Wille.

Een andere gevaarlijke trend is het toenemende gebruik van lachgas. In onze provincie geeft evenwel 4 procent van de bestuurders aan maandelijks onder invloed van lachgas te rijden. Bij de jongeren (18 tot 34 jaar) is dat opnieuw 11 procent. Het Vlaamse en nationale gemiddelde ligt in dezelfde lijn als bij het druggebruik. Ook lachgas wordt vaak gecombineerd met alcohol. 61% van de jonge bestuurders tussen 18 en 34 jaar combineert lachgasgebruik met alcohol. Het probleem met lachgas is volgens VIAS dat het met geen enkele test kan gedetecteerd worden, in tegenstelling tot illegale drugs. Toch kan lachgas ernstige gevolgen hebben op de rijvaardigheid.

“Dadelijk na inhalatie zal men een kort euforisch gevoel verkrijgen dat kan vergezeld worden door effecten zoals duizeligheid, evenwichtsverlies en vertroebeld zicht”, aldus Sarah Wille.

Vias geeft aan dat alle cijfers hoger liggen dan twee jaar geleden, wanneer de enquête voor het laatst werd afgenomen.