Milieuraad Ieper wil verzoekschrift neerleggen om nieuw mobiliteitsplan aan te passen

De Ieperse Milieuraad verzamelt de nodige 300 handtekeningen om een verzoekschrift rond mobiliteit voor te leggen aan de Ieperse gemeenteraad. Wie het verzoekschrift ondertekent, vraagt om de adviezen van de Milieuraad over mobiliteit ter harte te nemen. “Bij ons moet iedereen zich veilig en milieuvriendelijk kunnen verplaatsen, zowel in de stad, in de dorpen en in het buitengebied.”

Rond het nieuwe Ieperse mobiliteitsplan vloeide al heel wat inkt. Het vorige mobiliteitsplan was al meer dan 10 jaar oud en op vele vlakken aan een aanpassing toe. Hoofdlijn voor het nieuwe plan is een bereikbare stad en deelgemeenten. Afgelopen zondag, tijdens de Dag van de Mobiliteit, verzamelde de Ieperse Milieuraad al 258 handtekeningen van de nodige 300 om een verzoekschrift te kunnen voorleggen aan de gemeenteraad.

“Deze houding tegenover dit adviesorgaan is onaanvaardbaar”

Een verzoekschrift is een instrument waarin een vraag of een klacht wordt geformuleerd aan het beleid. “Het verzoekschrift dat wij met de Milieuraad willen neerleggen, is een samenvatting van het advies dat we vormden naar aanleiding van de opmaak van het nieuwe mobiliteitsplan. Ons advies, waar grondig werk werd van gemaakt, werd verschillende keren overgemaakt aan het stadsbestuur en op twee momenten toegelicht aan de mobiliteitsambtenaar. De uitdrukkelijke vragen van de Milieuraad om over dit advies gehoord te worden, werden steeds genegeerd. Van het bestuur ontving de Milieuraad geen beoordeling van de verschillende adviezen, zelfs een formele bevestiging dat de adviezen overwogen zouden worden kwam er niet. Deze houding ten opzichte van een officieel adviesorgaan waarvoor heel wat Ieperlingen zich vrijwillig inzetten is onaanvaardbaar en getuigt niet van goed bestuur.”

Punten in verzoekschrift

Dit zijn de voorstellen die in het verzoekschrift aan bod komen. In de bebouwde kom van stad en dorpen moeten tegen 2025 alle schoolomgevingen veilig zijn ingericht, er moeten fietsstraten komen waar de weg te smal is om fietsers veilig en reglementair in te halen en 30 km/u is de regel, 50 km/u de uitzondering. Waar 50 km/u mag, zijn er veilige fietspaden. Er is ook de vraag naar toegankelijke en goed onderhouden fiets- en voetpaden.

In het centrum van Ieper is er de wens om tegen 2025 auto’s zonder bestemming in het centrum uit het centrum te houden en de Menenstraat, de Markt, de Neermarkt en de Leet zijn autoluw. Openbaar vervoer is er met kleine elektrische bussen.

In het buitengebied is het doel om tegen 2030 trage wegen te behouden en beter beheren en samen met de Vlaamse overheid te zorgen voor vrijliggende fietspaden langs alle gewestwegen.

Veilig en milieuvriendelijk verplaatsen

“Ieper mag niet achterblijven op veel andere steden in Vlaanderen zoals Oostende, Kortrijk, Brugge, Roeselare en Poperinge”, zegt de voorzitter van de Milieuraad. “Ook bij ons moet iedereen, van 8 tot 88 jaar, zich veilig en milieuvriendelijk kunnen verplaatsen in de stad, in de dorpen en in het buitengebied. Ons historisch centrum rond Lakenhallen en Sint-Maartenskathedraal willen we hervormen van een grote parking tot een toplocatie voor inwoners, bezoekers en toeristen.”

De komende weken verzamelt de Milieuraad de nodige handtekeningen. Het verzoekschrift wordt dit najaar ingediend. “We verwachten dat de gemeenteraad ten laatste begin 2023 een standpunt inneemt”, klinkt het nog.