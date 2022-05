Milieuraad, Fietsersbond én oppositie kanten zich tegen nieuw Iepers mobiliteitsplan

Ieper heeft een nieuw mobiliteitsplan met een ‘fietsring’ rond de stad als opvallendste actiepunt. Onvoldoende vinden de milieuraad en de Fietsersbond, die actie voerden voor aanvang van de gemeenteraad. “Van de twaalf aanbevelingen die we als milieuraad deden werd geen enkele weerhouden”, klinkt het. Ook alle oppositiepartijen stemden tegen.

In het nieuwe mobiliteitsplan worden drie thema’s naar voren geschoven. Ten eerste het fietsbeleid met als opvallendste actiepunt het uittekenen van een fietsring rond de stad, waar de fietser zoveel mogelijk voorrang heeft. De invoering van fietsstraten/fietszone wordt onderzocht. Het tweede thema is circulatie. Er worden enkele concrete voorstellen geformuleerd voor de Plumerlaan en de stationsomgeving. Ten derde zal er ook een actieplan worden opgesteld om de trage wegen optimaler in te zetten voor trage weggebruikers.

Bereikbare stad

“Hoofdlijn van het nieuwe mobiliteitsplan is een bereikbare stad en deelgemeenten”, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Dat is essentieel voor de vele bewoners maar ook voor bezoekers, handelaars en horeca. We willen zoveel mogelijk mensen te voet of met de fiets, maar ook het openbaar vervoer en de wagen blijven voor velen noodzakelijk. Voor wie minder mobiel is of wie snel een boodschap wil doen onderweg van of naar het werk, moet dat eveneens kunnen.”

Ludieke protestactie

Volgens Lieven Stubbe (Milieuraad) en Johan Vanhaverbeke (Fietsersbond) komen de zwakke weggebruikers echter als verliezers uit het nieuwe mobiliteitsplan. Voor aanvang van de gemeenteraad maandagavond hielden ze een protestactie voor het stadhuis. “Tijdens de inspraakrondes hebben we constructief meegedacht en meegewerkt, maar we stellen vast dat de speerpunten die voor ons belangrijk waren niet of veel te weinig terug te vinden zijn in het plan”, stelt Johan Vanhaverbeke. “We vrezen dan ook dat dit plan de fietsers en voetgangers niet vooruit zal helpen in Ieper.”

Onvoldoende

“We hebben het ontwerp van mobiliteitsplan vorige maand samen met de Fietsersbond aan onze leden en aan de vertegenwoordigers van Gecoro en Cultuurraad voorgelegd en de conclusie was glashelder: dit is het nog niet, dit is onvoldoende”, vult Lieven Stubbe van de Milieuraad aan. “Van de twaalf opbouwende aanbevelingen die we als Milieuraad deden werd geen enkele weerhouden. Als adviesraad kregen zelfs nooit de kans met het stadsbestuur te spreken. Daarom… als praten niet lukt, kunnen we niet anders dan actie voeren, samen met de Fietsersbond.”

Fietsstraten

“We willen de auto niet uit de stad bannen. Maar doorgaand verkeer, dus auto’s die geen bestemming hebben in het centrum, willen we niet meer”, zegt Johan Vanhaverbeke. “Van een autoluw centrum is met dit mobiliteitsplan dus geen sprake. Fietsstraten komen er niet en er zijn ook amper of geen andere maatregelen waardoor de fietser of voetganger niet meer aan de kant wordt geduwd. En dat mag je tamelijk letterlijk zien.”

Tijdens de protestactie wezen de twee belangenorganisaties op de verkiezingsbeloftes die de partijen deden voor de verkiezingen. “We hebben de verkiezingsprogramma’s van 2018 van onder het stof gehaald en dat zorgde toch voor interessante lectuur”, zegt Lieven Stubbe. “We hebben de punten die de verschillende partijen toen naar voor schoven netjes opgelijst. En zelfs als we het bestuursakkoord bekijken gaan we met dit mobiliteitsplan onder de lat door. Dit akkoord voorziet immers de aanleg van fietsstraten waar nuttig. Reken maar dat die nuttig zijn…”

Oppositie stemt tegen

De Milieuraad en Fietsersbond hoopten dat de gemeenteraad het punt uitstelde en het plan alsnog bijwerkt. Dat is niet gelukt. De gemeenteraad stelde het nieuwe mobiliteitsplan definitief vast, al stemden alle oppositiepartijen wel tegen.

“Na iets meer dan veertig jaar ligt het mobiliteitsplan eindelijk voor. De verwachtingen waren groot, maar onze ontgoocheling des te groter. Het plan is nu al gedateerd: er is geen ambitie, geen visie, geen stappen naar een duurzame toekomst”, sneerde CD&V-fractieleider Katrien Desomer. “Het centraal plaatsen van de fietsers vinden we positief. Dat vinden we ook terug: het idee van de fietslus, het verder uitwerken van fietssnelwegen, het aanleggen van de missing links tussen ons deelgemeenten onderling en de stad en de deelgemeenten, extra fietsenstallingen. Dat zijn onderwerpen waar wij ons volledig in kunnen vinden. Ook de twee fietsassen noord-zuid en oost-west ondersteunen we. Of dit als fietsstraat moet of niet, dat laten we in het midden. Echter, waar de fietslus al redelijk concreet in het plan wordt opgenomen, blijft het wat de assen betreft gissen waar die concreet zullen komen. We zien niet echt veel engagement noch enthousiasme vanuit de meerderheid hierover. U hoort ons niet pleiten voor een autovrij centrum, zo ver willen we ook niet gaan, maar nu plaatst u Koning Fiets onder Keizer Auto en is er zelfs van autoluw geen sprake.”

Lees verder onder de foto.

“Concrete acties rond autoverkeer met impact op de rijrichting situeren zich allemaal rond het station”, vulde Peter De Groote (CD&V) aan. “Het veranderen van de druppelrotonde en de extra afvlagzone ter hoogte van het Lijnhuis, werken die zullen uitgevoerd worden door AWV, zullen beperkt bijdragen aan een betere doorstroming. Deze zullen teniet gedaan worden door de maatregelen genomen in de Plumerlaan en het omdraaien van de rijrichting in de Maloulaan. We vragen ook de nodige aandacht voor de geplande poorteffecten in de buurt van dorpskernen. Zeker voor wat landbouwverkeer betreft wordt deze soms te nauw aangelegd. Het voorbeeld is de Rodenbachstraat, waar het poorteffect alweer is verdwenen. De actielijst met 101 acties is uitgebreid, echter de budgettering ontbreekt. 3,5 jaar werken aan een plan maar geen enkel cijfer kunnen toevoegen? Dat zegt veel over hoe serieus de meerderheid dit plan neemt. Ze had zich beter de moeite bespaard. Wij gaan dit niet goedkeuren, want wij vinden dit Ieper onwaardig.”

Te vaag

Nancy Six (Ieper2030) vindt het plan te vaag. “Er is nog studiewerk voor dit en studiewerk voor dat. Heel bedenkelijk. We vinden het ook onbegrijpelijk dat sommige bestaande fiestpaden vervangen worden door fietssuggestiestroken, denk maar aan het deel van de Brugseweg en Diksmuidseweg. Ieper2030 stelt vast dat mevrouw de burgemeester nog steeds droomt van een ondergrondse parking, maar kostenplaatje die hieraan verbonden is willen we zeker niet doorgerekend zien aan de Ieperlingen. Aangezien de NMBS heeft laten weten dat de stationsparking betalend wordt, zal dat zeker gevolgen hebben voor de omliggende parkings, zoals parking Tulpenlaan. Het gevolg zal wellicht toenemende parkeerdruk zijn in de omliggende straten.”

Geen knip

Ook Groen keurt het plan niet goed. “De stad moet vlot en bereikbaar blijven voor iedereen, maar dat kan niet”, zegt Jordy Sabels (Groen). “Je moet gedurfde keuzes om plaats te maken voor bepaalde weggebruikers. Vandaar dat het noodzakelijk is dat er fietszones en fietsstraten komen doorheen het hele centrum van Ieper. We hebben al elf punten aangegeven, maar met onze input wordt weinig of niets gedaan. Er komt nog veel onderzoek, maar er wordt geen enkele concrete straat benoemd. Er wordt nog te veel rekening gehouden met de doorstroming van de auto. Vooruit is volgens mij het meest gewrongen aangezien zij in hun verkiezingsprogramma een autoluw centrum, maar zo lang er geen knip is zal het niet veilig zijn om met de fiets in het centrum te rijden.”

Inspraak

In haar repliek wees burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper), die bevoegd is voor mobiliteit, op de vele inspraakmogelijkheden waren. “De vernieuwing van het mobiliteitsplan heeft een volledige procedure doorlopen, die ongeveer twee jaar heeft geduurd, in samenwerking met een extern studiebureau. Er werd een verkennings- en uitwerkingsnota opgemaakt, die telkens werd voorgelegd aan de projectstuurgroep en de plenaire commissie verkeer. Ook het vernieuwde mobiliteitsplan zelf werd meerdere keren voorgelegd aan beide groepen. Er werd een webinair georganiseerd voor alle adviesraden, waarbij de gelegenheid werd geboden om een advies te formuleren. Er werd dus tijdens het proces heel wat teruggekoppeld naar de vertegenwoordigers van de fietsersbond en milieuraad.”

Fietsring

“Dat de fietsers er niet op vooruit zullen gaan is kort door de bocht. Het stadsbestuur werkt samen met de betrokken partners constant aan het optimaliseren van de fietsverbindingen en -voorzieningen. In het vernieuwde mobiliteitsplan komen ook heel wat optimalisaties naar fietsen toe aan bod. Het fietsnetwerk werd waar nodig herzien, met diverse acties om deze te optimaliseren. Zo komt er een fietsring rond de stad, waarop fietsers zich veilig en comfortabel kunnen begeven en kunnen aantakken op diverse andere fietsverbindingen, bijvoorbeeld richting de deelgemeenten. Dit concept werd in het masterplan fiets ook overgenomen voor enkele andere steden in de omgeving. In het mobiliteitsplan worden ook enkele fietsbruggen en -tunnels voorgesteld om harde barrières zoals het kanaal en de Noorderring te kunnen kruisen. Met een aantal dossiers zijn we reeds concreet aan het werk.”

Doorstroming verbeteren

De burgemeester zegt dat van de twaalf aanbevelingen van de milieuraad een aantal zaken al opgenomen werden in het mobiliteitsplan. “Zo wensen we tevens het gebruik van de elektrische auto te stimuleren, zone 30 in te voeren in verblijfsgebieden, het openbaar vervoer te optimaliseren in de binnenstad, zetten we in op handhaving…”, vervolgt Talpe. “De milieuraad wenst een autoknip in de binnenstad en alle doorgaande verkeer in de binnenstad te weren. Het stadsbestuur wenst dit anders aan te pakken. Zoals gesteld in het bestuursakkoord komt er geen verkeersknip deze legislatuur. Niet dat dit plan dit per se uitsluit voor eventueel later, maar dit sluit niet aan bij onze ambitie dat Ieper een bereikbare stad blijft voor iedereen: bewoners, bezoekers, klanten handelszaken, personen met een beperking, ouderen… Niet iedereen is in de mogelijkheid om zich met de fiets te verplaatsen en ook kunnen andere factoren een rol spelen zoals weersomstandigheden, tijdsdruk… Voor het doorgaande verkeer wensen we de doorstroming rond de stad te verbeteren, zoals door de files aan het station aan te pakken. Op die manier kunnen we er best voor zorgen dat mensen niet meer doorheen de binnenstad rijden om van de ene naar de andere kant van Ieper te gaan.”

Fietsstraten niet altijd positief

Volgens Talpe valt in het plan niet te lezen dat er geen fietsstraten komen, maar enthousiast over het concept is ze toch niet. “Er zijn inderdaad al heel wat fietsstraten in Vlaanderen, de evaluatie hiervan is niet altijd even positief. De organisatie Fietsberaad heeft een rapport opgemaakt waarbij gebruikers van fietsstraten en -zones werden bevraagd. De belangrijkste knelpunten die weggebruikers aangeven zijn het inhalen van fietsers, te veel en te hardrijdende motorvoertuigen en hinder door parkeerbewegingen of laden en lossen. Uit de bevraging blijkt dat zowel fietsers als niet-fietsers het hinderlijk vinden als er veel motorvoertuigen achter de fietsers moeten blijven. Fietsberaad stelt dan ook dat een fietsstraat geen oplossing is voor alle problemen. We zijn zeker geen tegenstander van fietsstraten, dit staat ook niet zo vermeld in het mobiliteitsplan, maar vinden het belangrijk dat de randvoorwaarden voldoende zijn. Het heeft ook weinig zin om wat verkeerssignalisatie aan te brengen en dan louter te moeten beroepen op handhaving om te vermijden dat auto’s fietsers inhalen. Na goedkeuring van het mobiliteitsplan gaan we samen aan de slag met de fietsersbond om te onderzoeken of en waar fietsstraten op een goede manier uitgebouwd kunnen worden.”