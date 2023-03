Middelkerke evalueert parkeerplan: “Het werkt, maar we moeten blijven bijsturen”

Eind februari 2022 lanceerde Middelkerke een nieuw parkeerplan. Dat moest zorgen voor minder zoekverkeer, meer rotatie en minder parkeerdruk in de toeristische centra Middelkerke en Westende. Conclusie? Het parkeerplan werkt, maar constante evaluatie en bijsturing is essentieel.

Goed een jaar geleden ging het nieuwe parkeerplan van start in Middelkerke. Daar maakten parkeerwachters plaats voor een scanwagen en dat zorgde veel heel wat kritiek. Schepen Dirk De Poortere (LDD) mocht de hete kastanjes uit het vuur halen. Nu we een jaar verder zijn, is het tijd voor een eerste evaluatie. “Ons plan werkt en wordt positief geëvalueerd, maar constante bijsturing is nodig”, klinkt het. “Gratis zones en te weinig parkeerplaatsen voor bewoners zijn onze grootste aandachtspunten.”

Minder klachten

De opstartfase kende heel wat hindernissen, maar die werden na ingrijpende bijsturingen snel weggewerkt. Grootste oorzaken? “Een oudere bevolking die niet vertrouwd was met digitale nieuwigheden, de onvermijdelijke kinderziektes en toegegeven, een onderschatting van het aantal aangevraagde vergunningen door inwoners en tweedeverblijvers, via het loket”, aldus schepen De Poortere. “Ondertussen daalde het aantal klachten aanzienlijk tot een verwaarloosbaar aantal. Ook het aantal retributies kende, naarmate een inburgering van het parkeerplan, een algemeen dalende trend. In augustus werden 400.000 controles uitgevoerd en 8.800 personen kregen een retributie in hun bus, dit is 28%. In april 2022 was dit nog 51%”.

“Gratis zones en te weinig parkeerplaatsen voor bewoners zijn onze grootste aandachtspunten”

Intussen werden vier betaalzones afgebakend, elk met een specifiek betaalregime en kleur. In de gele zone betaal je het goedkoopste tarief en in de rode moet je meer centen in de meter stoppen om er te parkeren. Daarnaast werden ook blauwe zones ingevoerd en kregen tweedeverblijvers en bewoners extra voordelen.

Samen met het parkeerbedrijf Optimal Parking Control (OPC) evalueert de gemeentelijke mobiliteitsambtenaar het plan constant en formuleert indien nodig bijsturingen. De grootste aandachtspunten zijn te nipte vergunningszones voor bewoners en het verloop naar gratis zones. “Om die drukte te verminderen en meer te spreiden, moeten we dit aanpassen. Zo wordt de huidige betaalzone in de Henri Jasparlaan uitgebreid van het kruispunt met de Doornstraat tot aan het kruispunt met de Westendelaan. Daar wordt groene zone ingevoerd, in tegenstelling tot het stuk ten noorden van de Doornstraat”, legt Dirk uit.

Werkabonnement

Voor ondernemers, werkgevers en hun werknemers is er een werkabonnement beschikbaar. Dat abonnement kan nu ook op jaarbasis worden uitgereikt. Zo hoeft iemand die werkt in Middelkerke niet dagelijks naar het parkeerautomaat.

De ‘belle époquewijk’ tussen de Henri Jasparlaan, Badenlaan en de Duinenlaan in Westende verandert van betalende zone naar exclusieve bewonerszone. De parkeercapaciteit is daar erg klein en nu enkel bedoeld voor residenten. Niet-residenten die daar parkeren, lopen dus het risico op een retributie. Zorgverstrekkers en aannemers met een geldige vergunning mogen in die zone niet langer dan 4 uur parkeren.

Nieuwe blauwe zone

De wijk tussen de Spermaliestraat, Steenovenstraat, Heirweg en Karel Jonckheerestraat in Middelkerke was tot voor kort een gratis zone en kampte met heel wat parkeerverkeer. Deze zone wordt na de eerstvolgende herziening ook een blauwe zone met een maximale parkeerduur van 2 uur, tenzij je een parkeervergunning hebt.

In de ondergrondse parking centrum Middelkerke is het eerste uur parkeren nu gratis. Dat biedt een makkelijk alternatief voor het winkel- en kortparkeren in de straten. Net zoals de toekomstige rotatieparking onder het casino.

“Waar ik absoluut niet tevreden over ben, is dat ik als inwoner meer moet betalen dan een tweedeverblijver” – Jacky Verslype

Er werden in totaal 10.710 parkeervergunningen uitgereikt. Daarvan ging een derde naar vaste bewoners en de rest naar tweedeverblijvers. Exact 425 mensen vroegen een tweede vergunning aan. De groene zone, met maximum parkeerduur van 10 uur, blijkt de meest populaire zone om er te parkeren met 46 % van het totaal aantal verkochte parkeertickets. In de gele, meest voordelige randparkingzone, ligt dat aantal op 5,3 % en in de dure rode zone is dit 17,4%.

Wat vinden de mensen?

Een lucratieve bezigheid voor zowel gemeente als parkeerbedrijf. Gemeenten komen geld tekort en commerciële exploitanten verdienen goed aan parkeren. Wat vinden consumenten en winkeliers? We vroegen het aan frituuruitbater Jacky Verslype (55) van Jack’s Patato in de drukke Leopoldlaan. “Voor de zaak zijn de shop en go-zones een goede zaak. Er mogen er liefst overal wat meer van bijkomen”, zegt Jacky. “Waar ik absoluut niet tevreden over ben, is dat ik als inwoner meer moet betalen dan een tweedeverblijver. Ik heb een zaak in Middelkerke, maar woon in Lombardsijde. Zo betaal ik dagelijks 6 euro, dit komt op 1.000 euro per jaar. Dit is discriminerend als inwoner, blijkbaar hoort Lombardsijde niet bij Middelkerke!”