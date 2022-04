Middelkerke doet enkele bijsturingen aan parkeerplan

Het nieuwe parkeerplan is sinds enkele maanden actief. Na een eerste evaluatie blijkt dat enkele bijsturingen nu al nodig zijn.

Op de op de Facebookgroep ‘Je bent van Middelkerke als’ zijn er heel veel klachten over het innen van onterechte parkeerretributies. Veel mensen klagen erover dat ze niettegenstaande ze op een rechtmatige Shop & Go plaats stonden er toch een retributie werd aangerekend. Het zou hier vooral gaan om een foutief controlesysteem waarbij men geen rekening houdt met bepaalde zaken en waarbij plaatsen door de scanwagen van OPC niet worden herkend. Daardoor worden mensen met een vergunning of die op een juiste plaats staan toch beboet en waarbij telkens 30 euro retributie wordt aangerekend.

“Ik heb deze oproep op de Facebookgroep geplaatst. Recent kreeg mijn schoonzus een parkeerretributie terwijl zij rechtmatig op een Shop & Go plaats stond binnen de voorziene termijn. Toch ontving zij een schrijven met deze retributie en moest zij hierop reageren waarna pas de retributie wegens ‘onterecht’ werd geannuleerd. Had zij niet gereageerd was betaling vereist geweest. Het eigenaardige is, dit komt per brief en pas 2 à 3 weken later en je hebt maar 8 dagen tijd om te reageren. Als je dit niet doet rekent men 30 euro aan. Op mijn oproep kwamen meer dan 170 reacties van identieke voorvallen. Op den duur zijn dat dossier tot en met en komen er deurwaarderskosten bij. Je kent het verhaal. Dit is een zeer winstgevende bezigheid voor zo’n parkeerbedrijf. Dit zorgt voor heel veel overlast bij de gewone burger. Er zijn ook veel mensen die zeggen als het zo zit dan gaan we in Middelkerke niet meer shoppen. Dan gaan we gewoon naar de Torhoutsesteenweg in Oostende, daar heb je die last niet. Ik vind wel van het gemeentebestuur dat de stilte oorverdovend is en dan komen er natuurlijk boze tongen los”, zegt Nick Wils.

“Natuurlijk zijn wij daar niet gelukkig mee. We hebben het parkeerbedrijf OPC daarover aangesproken en gezegd dat dit niet meer mag gebeuren en dat we absoluut niet content zijn met hun dienstverlening. We hebben hen er ook op gewezen dat hun website moet aangepast worden omdat deze ook niet in orde is. We volgen dat constant op en we hebben het bedrijf reeds éénmaal in gebreke gesteld. Wij zijn dus niet verantwoordelijk voor het geklungel van het parkeerbedrijf. Als je meent dat je te onrechte in overtreding gepakt wordt moet je deze boete aanvechten bij OPC. Ofwel moet je een blad invullen en daarop wordt niet altijd onmiddellijk gereageerd. Maar wat er slechter was, en we hebben dit getoond en getest in hun bijzijn, als je op hun website naar de ‘klacht knop’ ging, zat er geen link achter. Dus je kon geen klacht formuleren, je moest een halve computerspecialist zijn om ermee te kunnen werken. We hebben hen daar op terechtgewezen. Ik moet eerlijk bekennen, we zijn heel erg teleurgesteld in het parkeerbedrijf”, zegt de schepen van parkeerbeleid Dirk De Poortere. (PG)