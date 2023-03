Meteen vragen rond nieuwe verkeerseilanden in Kortrijkstraat

De vernieuwde Kortrijkstraat is nog niet helemaal opengesteld of er zijn al vragen rond de verkeerseilanden die er werden aangebracht. De weg zou er te smal zijn en men verwacht problemen voor bussen en vrachtwagens.

Het was Kevin Vandewalle (Nu.Zwevegem) die het probleem aankaartte op de gemeenteraad. “In de vernieuwde Kortrijkstraat werden ter hoogte van het kruispunt met de Kwadepoelstraat twee verkeerseilanden aangebracht. Het is er al sowieso niet te breed om er met de auto te rijden, maar kan het openbaar vervoer of een vrachtwagen daar wel voorbij?”

Hij werd bijgetreden door Ivan Nys (LB) die stelde dat de vluchtheuvels er fout en onveilig liggen. “De weg is er op het nauwste punt 2,75 meter breed, wat het strikte minimum is. Zij werden dan ook nog geplaatst in een bocht zodat de bussen of vrachtwagens op het voetpad of de vluchtheuvels zullen moeten rijden met schade tot gevolg. Fietsers rijden nu al op het fietspad omdat de toestand er onveilig is. Er zijn dus hoogdringend aanpassingen nodig.”

Studiebureau

Schepen Dirk Desmet (CD&V), sedert januari bevoegd, zei dat die verkeerseilanden altijd al voorzien waren op de plannen die op diverse niveaus werden doorgesproken. “De plannen werden uitgewerkt door een studiebureau. Het doel van de heraanleg is een vertraging van het verkeer te creëren en de fietsers een prominente plaats te geven. Het is dus zeker niet de bedoeling dat de fietsers op het voetpad rijden. Binnenkort worden ook nog fietssuggestiestroken aangebracht. De autobestuurder zal moeten respect hebben voor de fietser”, klonk het.

De schepen zei wel dat men voorlopig geen aanpassingen zal doen aan de situatie.

“We hebben de situatie aan het studiebureau voorgelegd en zij zijn ervan overtuigd dat de verkeerseilanden er perfect werden aangelegd en bussen er zonder probleem kunnen doorrijden. We zullen de situatie uiteraard in het oog houden van wanneer er terug bussen zullen in de Kortrijkstraat rijden. Indien nodig zullen we dan uiteraard de nodige aanpassingen uitvoeren”, besloot hij. (GJZ)