Met dank aan Roland (70) kan Zandvoorde alle bushaltes behouden

Overal te lande verdwijnen bushaltes, maar de inwoners van de Oostendse deelgemeente Zandvoorde en de Oostendse schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA) zouden ze niet liggen hebben. Daar slaagden ze erin om de twaalf haltes in het dorp te behouden en daar was een petitie en de tussenkomst van de schepen voor nodig.

Zandvoordenaar Roland Taillaert (70) is eigenlijk een klein beetje een held. Zeker voor de mensen die in Zandvoorde – met zijn 3.500 inwoners – elke dag afhankelijk zijn van de bussen. Weken spendeerde de man in de eerste helft van vorig jaar om De Lijn te overtuigen om de halte in de Zwanenlaan te behouden en ervoor te ijveren dat alle haltes in het dorp behouden bleven. Het kostte hem vijf weken slapeloze nachten, 126 mails, 34 pagina’s brieven en ongeveer 1.320 werkuren. Maar hij slaagde afgelopen zomer in zijn opzet. Zo verzamelde hij meer dan 1.500 handtekeningen tegen het nieuwe vervoersplan dat in juli 2023 in werking trad.

Voorwaarden verkeersveiligheid

Het zat zo: De Lijn verlegde de busroute op 1 juli 2023 van de Zwanenlaan naar de Zandvoordedorpstraat. Dat gebeurde in het kader van het nieuwe vervoersplan in de regio. Daar waren volgens schepen Björn Anseeuw enkele voorwaarden aan verbonden. Zo mocht de veiligheid in het dorp niet in het gedrang komen. En laat nu net dat zijn wat wel in het gedrang kwam door de aanpassing. En dus trok de schepen, geruggensteund door de petitie en de inwoners van Zandvoorde, aan de bel bij De Lijn.

“Verkeersveiligheid is niet iets waar we over onderhandelen of compromissen over sluiten”, zegt Anseeuw. “We hebben De Lijn hierover ook duidelijke voorwaarden opgelegd. Amper 48 uur na de invoering van de aangepaste lijn bleek dat ze die voorwaarden niet konden vervullen. Ik heb De Lijn toen de dag zelf nog laten weten dat ze er onmiddellijk mee moesten stoppen. Na een intermezzo van enkele dagen reden de Lijnbussen zo weer als vanouds op de vertrouwde route langs de Zwanenlaan.”

Verbetering

Dus konden de twaalf haltes die het hele dorp telt allemaal behouden blijven. Belangrijk, zeker als je weet dat in Vlaanderen sinds 6 januari 2024 maar liefst 3.247 haltes geschrapt werden. In Oostende valt het volgens schepen Anseeuw allemaal wel mee. “Er is vandaag veel commotie rond enkele schrijnende situaties in landelijke gebieden”, duidt de schepen. “Ik denk dat het logisch is dat men daar rond de tafel gaat zitten zoals ik ook heb gedaan namens de stad voor onder andere de Vuurtorenwijk en Raversijde. Het resultaat is dat de bediening van De Lijn er in onze stad niet op achteruit is gegaan en op sommige plaatsen zelfs verbeterd is, bijvoorbeeld met de nieuwe Lijn 3 die de Gistelsesteenweg nu vaker bedient dan voorheen het geval was.”