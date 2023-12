Mesen wint Autodelen-award

Mesen haalt de Vlaamse doelstelling voor autodelen en biedt een deelwagen per 1.000 inwoners aan. Schepen van Mobiliteit Maité Hellem kreeg een ʻElke buurt deeltʼ-award uit handen van Vlaams minister Gwendolyn Rutten. Ook Antwerpen en Mortsel haalden de doelstelling.

Mesen biedt 2,79 deelwagens per 1.000 inwoners. Daarmee halen ze voor het eerst de doelstelling rond autodelen uit het Lokaal Energie- en Klimaatpact, dat steden en gemeenten middelen geeft om bepaalde klimaatambities te bereiken tegen 2030.

“Autodelen is de voorbije jaren bij heel wat lokale besturen bekend geraakt”, zegt Gwendolyn Rutten, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur. “Mede dankzij het Lokaal Energie- en Klimaatpact wordt er in bijna heel Vlaanderen werk gemaakt van meer autodelers. Dat heeft heel wat voordelen, niet alleen voor het klimaat, maar ook voor de openbare ruimte, de luchtkwaliteit, en om meer actieve verplaatsingen te maken. Het is goed om te zien dat deelmobiliteit niet beperkt blijft tot de centrumsteden maar zijn weg door heel Vlaanderen baant.”

Alternatief voor openbaar vervoer

Autodelen is vandaag al goed ingeburgerd in Mesen met een dagelijkse verhuur. “Deelautoʼs vormen een prima alternatief voor bijvoorbeeld een tweede auto, die in veel gezinnen minder dan 11.000 kilometer per jaar rijdt. autodelen zorgt zo voor veel vrije ruimte en CO2-besparing,” aldus schepen Maité Hellem die het autodelen ook aanprijst als een waardig alternatief voor het openbaar vervoer.

Voor het eerst ook kregen 8 autodeelaanbieders het ʻlabel autodeelorganisatieʼ. Zij voldoen aan de minimale voorwaarden rond autodelen, omschreven door de VVSG en Autodelen.net. Het label werd ondermeer uitgereikt aan Claus2you die het autodelen aanbiedt in Mesen.