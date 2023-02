Mesen heeft zijn deelauto ter beschikking

Voortaan staat een knaloranje deelauto op het Mesense marktplein. De zaakvoerder van Claus Mobility Thomas Colpaert kwam vandaag zaterdag 4 februari alles uitleggen aan de geïnteresseerde gebruikers.

De deelauto staat op een voorbehouden parkeerplaats op de Markt, vóór het oud stadhuis. Je herkent de auto aan het logo ‘claus2you’. “Je betaalt enkel voor de duur en de afstand van je rit. Verzekering en brandstof zijn inbegrepen. De prijs per uur is vanaf 2,99 euro en de prijs per kilometer vanaf 0,25 euro,” legt Thomas Colpaert uit die het project autodelen opstartte in Ieper in november 2021. Nu is Mesen aan de beurt. Straks wellicht ook Heuvelland.

De belangstelling in Mesen was alvast groot. Lut Clays bijvoorbeeld ziet haar wel de auto te gebruiken om naar haar werk in Ieper te rijden. “Ook al heb ik wel vragen bij het digitale verhaal van het autodelen. Alles maar dan ook alles gebeurt via applicaties op de smartphone.”

Zaakvoerder Thomas Colpaert gaf mee steeds de nodige digitale stappen samen met de gebruikers te overlopen. “Maar de app is zeer gebruiksvriendelijk. We hebben een klant in Ieper die 87 jaar is en geen enkel probleem ondervindt.”

Naast de Mesenaars kunnen ook personeelsleden van de stad Mesen de auto gebruiken. “Zeker te overwegen wanneer een vergadering of een overlegmoment gepland is en we vanuit Mesen kunnen starten,” zegt Nele Hanszweert van stad Mesen.