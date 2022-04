Menen wil tegen juli 2023 de mobiliteitsswitch maken: “Binnenkort zullen we onze deelfietsen nog ruimer verspreiden”

Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. Ook in Menen kan je her en der al vlot de switch maken tussen bus, trein, deelfiets en -auto om je bestemming te bereiken.

Centraal in de mobiliteitsswitch staat de combimobiliteit. Dat betekent dat je verschillende vervoersmiddelen combineert om je bestemming te bereiken: trein, tram, bus, fiets, deelfiets of -auto. Hoppin, het nieuwe mobiliteitsmerk dat alle openbaarvervoersoplossingen onder één naam bundelt, maakt combimobiliteit eenvoudiger. Vlot overstappen doe je op een Hoppinpunt, dat is een knooppunt waar verschillende vervoersmiddelen samenkomen.

De vervoersregio Kortrijk, die dertien gemeenten omvat waaronder Menen, is volop bezig om haar regionaal mobiliteitsplan uit te werken. “Enkele onderdelen werden al afgeklopt, zoals het openbaar vervoersplan 2.0 en de eerste lijst van Hoppinpunten waar ook deelfietsen onder het concept vervoer-op-maat zullen aangeboden worden. De minister beloofde in het parlement dat dit plan tegen juli 2023 in de praktijk gebracht kan worden”, zegt schepen van Mobiliteit Patrick Roose.

Op de Waalvest experimenteren we momenteel met twee elektrische deelauto’s

Acht testlocaties

“In onze stad werd het station vastgelegd als regionaal Hoppinpunt, Waalvest en Lauweplaats als lokale Hoppinpunten. Op de Waalvest experimenteren we momenteel met twee elektrische deelauto’s. Via het Fox Share-autodeelplatform kunnen zowel inwoners als stadsdiensten die deelauto’s reserveren. Bij de verdere uitrol van de Hoppinpunten zullen er door de vervoersregio zo’n 16 deelfietsen (waarvan zes elektrisch) aangeboden worden aan het station en acht deelfietsen (waarvan drie elektrisch) op de Lauweplaats.”

“Momenteel testen we samen met deelfietsaanbieder Donkey Republic de werking uit van de deelfietsen op acht locaties in onze stad: Waalvest, Bevrijdingsplein, Grote Markt, Park Ter Walle, Bedrijvenzone Grensland, Noorderlaan, Lauweplaats en Plaats Rekkem. Binnenkort zullen we onze 43 deelfietsen in Menen nog ruimer verspreiden om de potentiële werking van dergelijke locaties als interessante, toekomstige Hoppinpunten te onderzoeken”, aldus schepen Roose. (CB)

www.menen.be/deelmobiliteit.