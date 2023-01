Meerdere kleine wegen in Alveringem ondergelopen en afgesloten

In quasi alle Alveringemse deelgemeenten zijn kleinere straten niet meer doorgankelijk omdat ze zijn ondergelopen. En in meerdere woningen moest de brandweer langs gaan omdat er water binnen loopt.

“Heel wat kleinere straten zijn momenteel inderdaad afgezet omdat doorgang niet meer mogelijk is”, reageert burgemeester Liefooghe. “Het gaat bijvoorbeeld over de Westover, Bampelstraat en de Wijdouwbeekstraat in Alveringem, de Kazernestraat in Izenberge, de Gijverinkhovestraat ter hoogte van de hoeve Morlion in Gijverinkhove en de Hondspootstraat in Stavele. Vanuit de Burgdreef en de Hoogstadestraat kwamen ook al oproepen van mensen die water in huis hebben. Typisch voor een vlakke streek als de onze. De oorzaak is het feit dat grachten en beken het vele water niet kunnen verwerken. Ik was deze voormiddag nog in Stavele en de IJzer vormt geen bedreiging. Het peil staat nog maar op 4,5 meter terwijl dat bij de grote overstroming van eind 2021 wel 5,5 meter was. Ik raad de mensen aan om niet door te rijden in geval van ondergelopen straten. Je komt immers snel vast te zitten omdat je wagen het begeeft”, geeft burgemeester Liefooghe nog mee. (AB)