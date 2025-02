Meer dan anderhalf uur aanschuiven op E17 richting Rijsel na ongeval in Kortrijk

Het is maandagavond zowat een uur en drie kwartier aanschuiven op de E17, tussen Waregem en Kortrijk, in de richting van Rijsel. Omstreeks 17 uur is er een ongeval gebeurd ter hoogte van Kortrijk-Oost, bevestigt het Vlaams Verkeerscentrum. Drie van de vier rijstroken zijn versperd, het verkeer moet over zo’n 11 kilometer stapvoets rijden.

Bij het ongeval waren een vrachtwagen en een personenwagen betrokken. De bestuurder van de personenwagen zat gekneld en dus duurde de afwikkeling langer dan verwacht. “Het ongeval gebeurde bovendien in volle avondspits, waardoor de file snel aangroeide”, zegt Peter Bruyninckx van het Verkeerscentrum.

Hoe lang de hinder voor het verkeer nog zal duren, valt moeilijk te voorspellen. Maar volgens Bruyninckx zijn de takelwerkzaamheden omstreeks 18.15 uur gestart.