Meer dan 700 handtekeningen in één week voor behoud bus Zandvoorde: “Afschaffen is schandalig”

De wijk Zandvoorde roert zich want op één week tijd tekenden meer dan 700 mensen de petitie voor het behoud van de bus. In de nieuwe regeling worden drie haltes in de Zwanenlaan afgeschaft. “Het doet de mobiliteit van de 80-plussers en mindervaliden verminderen”, zegt Roland Taillaert, initiatiefnemer van de petitie.

“Nadat bekend raakte dat de bus geen enkele van de drie haltes in de Zwanenlaan nog zou bedienen en enkel zou stoppen aan De Platse en de Kapittelstraat vond ik dat er moest gereageerd worden”, zegt Roland Taillaert. Hij is al 49 jaar kinesist op de wijk en besloot tot actie. “Bij de beslissing hebben ze geen rekening gehouden met de oudere bevolking. In de zone langs de Keignaert is 70 procent van de mensen ouder dan 80 jaar. Zij gebruiken de bus om naar het centrum van de wijk of om boodschappen te gaan.”

Roland startte een petitie, ging rond en kreeg meteen de steun van Jean-Pierre Cocquyt, Angeline Lemahieu, Erwin Medard, Milo Pierre en Mia Vancraeynest die meehelpen ophalen. Het zestal haalde op één week 700 handtekeningen op en wil landen rond de 1.000 ondertekenaars of bijna een derde van de Zandvoordenaars.

Huis gekocht

Tijdens hun rondes stootten ze op talrijke reacties. “Een dame van 91 zit in zak en as omdat ze haar jongere broer van 86 niet meer op bezoek zal kunnen krijgen. Er zijn ook tal van kinderen die de bus nemen om naar school te gaan en tijdens mijn ronde kwam ik twee koppels tegen die hier in het laatste jaar een woning kochten omwille van de bereikbaarheid met de bus. Iedereen die we bevragen tekent spontaan. Er zijn zelfs mensen die de bus nemen om naar de apotheek te gaan omdat 500 meter voor hen te ver is”, zegt Roland.

Hij is begaan. “Ik vind het echt erg wat er gebeurt want haltes afschaffen staat gelijk aan mobiliteit verminderen. Het is schrijnend en schandalig.”

Gelede bus

Roland nam al contact met De Lijn en vernam dat er op het nieuwe traject, dat slechts aan de zijkant van de wijk passeert, zelfs gelede bussen (accordeonbussen) zullen ingezet worden. “Ze gebruiken die langere bussen ook als argument om niet meer rond te rijden omdat ze niet zouden kunnen draaien op het rondpunt aan de Zwanenlaan. Hoe dat dan moet als twee zo’n bussen elkaar kruisen aan De Platse, is me niet duidelijk.”

De initiatiefnemers spiegelen zich niet aan een gelijkaardige actie op Raversijde. “We weten dat de actie daar al enige tijd loopt. Hier op Zandvoorde zijn we pas vorige week gestart en we sluiten eind deze maand de petitie af. Nadien zullen we die overhandigen aan de burgemeester. Het is de taak van het stadsbestuur om een poging te doen deze zaak op te lossen en te onderhandelen met De Lijn.”

De Lijn reageert

Het stadsbestuur verwijst door naar De Lijn als organisator van het openbaar vervoer. Woordvoerder Frederik Wittock bevestigt. “De drie haltes in de Zwanenlaan worden geschrapt. Het aanbod wordt afgestemd op de vraag van reizigers en de reële vervoersstromen met focus op verbindingen waar de vraag het grootst is. Dat betekent dat we lijnen ‘recht trekken’ en de bussen niet meer via alle wijken rijden waar een beperkt aantal reizigers opstappen. We blijven de hoofdbaan volgen zodat we sneller meer reizigers kunnen bedienen. De lijnen 21/22/23 lopen derhalve via de Zandvoordedorpstraat met gelede bussen. Er zijn haltes aan de kerk en aan de Graanmolenstraat. De regeling gaat in op 1 juli en er zijn geen wijzigingen meer mogelijk. Uiteraard zal het nieuwe net na de invoering wel geëvalueerd worden.”