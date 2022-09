Meense snelheidsduivel meermaals bedreigd: “Ik werd afgeschilderd als een gevaar op de weg, terwijl ik dat niet ben”

Patser, wegpiraat, snelheidsduivel en zelfs moordenaar. Nadat Menenaar Isa Kovrayev (21) door zowel politie als de burgemeester een cursus in rijvaardigheid moest volgen, wordt hij geconfronteerd met een niet aflatende stroom aan bedreigingen. De jonge kerel voelt zich voelt zich bedot en nuanceert het beeld dat van hem werd geschetst. “Men wilde met mij een voorbeeld stellen voor de rest en hiervoor werd de realiteit grondig verdraaid!”

Van een Menenaar zonder strafblad tot een persoon die nationaal wordt uitgespuwd. Nadat Isa door de media werd gevolgd toen hij, onder begeleiding van rallypiloot Freddy Loix, een rijcursus moest volgen werd hij heel even de meest gehate man van het land. “Ik had nog niet eens de artikels gelezen toen ik berichten begon te krijgen. Mensen die ik niet ken, nog nooit had gehoord of gezien, wensten me dood. Toen wist ik al hoe laat het was en éénmaal ik de reportages begon te bekijken brak het koud zweet me uit. Ik werd er afgeschilderd als een wegpiraat terwijl ik dat helemaal niet ben.”

Ontelbare boetes, verschijningen voor de rechtbank en verschillende keren zijn rijbewijs kwijt. Meer dan voldoende argumenten dus om het label van snelheidsduivel opgespeld te krijgen. “Maar daar klopt helemaal niets van”, klinkt het resoluut. “Ik ben welgeteld 1 keer mijn rijbewijs gedurende 8 dagen kwijt geweest en heb toen mijn praktisch examen opnieuw moeten afleggen. Ik was hiervoor geslaagd, kreeg mijn rijbewijs terug en daarmee was de kous af. Voor de rest heb ik misschien alles samen 5 boetes gehad. Ik denk dat er heel wat mensen zijn met veel meer op hun palmares, maar in mijn specifiek geval maakt het me dus tot een gevaar op de weg. Of ik nooit eens wat fratsen met de wagen heb uitgehaald? Ja, eens gaan slippen in de industriezone, ik moet dat durven toegeven. Maar in het centrum waar mensen wandelen? Dat nooit!”

Voorbeeld

De cursus die Isa moest volgen past in het kader van het lik-op-stuk beleid dat Menen enkele jaren geleden in het leven riep. Met die gerichte aanpak wil het stadsbestuur straatracers en ‘patsers’ aanpakken die de openbare weg als hun speelveld gebruiken. “Ik ben 21 jaar, ik hou van mooie auto’s en ik rij met een klassevolle Duitse wagen. Combineer dit met het feit dat ik niet werk en dan loop je meteen in het vizier van de politie. Mijn geld is volledig legaal, maar daar heeft de politie geen oren naar. Ik kan het aantal keren dat ik werd tegengehouden voor een controle niet meer tellen. Toen ik een tijdje geleden door de burgemeester werd uitgenodigd voor een gesprek, zat er ook een commissaris van de politie bij. Ik had geen flauw idee hoe het allemaal ging verlopen maar al snel werd de toon gezet. ‘Ben je miljonair misschien dat je zo een auto kunt betalen?’, klonk het. De vraag werd mij meteen gesteld en zo ging het maar verder. Uiteindelijk kreeg ik te horen dat ik een geschenk zou krijgen. Ik mocht een dag stage gaan volgen, achter het stuur van de wagen, onder begeleiding van een rallypiloot. Natuurlijk stemde ik toe. Eerst ging me dat 600 euro kosten, toen nog 200 euro en uiteindelijk betaalde ik zelfs zoveel niet. Toen we aankwamen in Ursel zag ik plots hoe er verschillende journalisten en tv-ploegen verschenen. Niemand had mij gezegd dat dit in de pers zou worden uitgesmeerd, maar men wilde mij overduidelijk als een voorbeeld gaan gebruiken.”

Drogreden

Toen het verhaal wereldkundig werd gemaakt, zakte de grond weg vanonder de voeten van Isa. “Ik durf mijn huis bijna niet meer uit, omdat iedereen mij nu ziet als een terrorist achter het stuur, terwijl ik dat helemaal niet ben.”

Isa staat in zijn omgeving gekend als een joviale kerel, een ruwe bolster met een blanke pit. Het voorval heeft hem compleet ontredderd achtergelaten. Toch heeft hij niet alleen slechte herinneringen aan zijn dag in Ursel. “Die foto samen met Freddy Loix, dat is toch wel iets bijzonders. Het is niet alleen een super piloot, hij is ook erg sympathiek in de omgang.”

Asociaal rijgedrag

Bij de politiezone is men dan weer niet onder de indruk van de beweringen van Isa. “We mogen niet vergeten dat het educatieve traject dat hem werd voorgesteld, er eentje was waar hij vrijwillig op heeft ingetekend”, klinkt het in een reactie van commissaris Vannieuwenhuyse. “Op die manier hopen we dat de confrontatie met zichzelf de start zal worden een aanpassing van zijn gedrag. Isa is ervan overtuigd dat hij een uitstekend piloot is maar de realiteit is er eentje van een andere orde. Dat heeft hij nu zelf mogen ondervinden.”



Over de vermeende heksenjacht is men bij de politiezone eveneens zeer duidelijk. “De wet is er voor iedereen, dus ook voor die persoon. Zijn geld, zijn afkomst of eender wat spelen hier allemaal geen rol in. Meer dan eens kregen we meldingen over asociaal rijgedrag en telkens ging het om dezelfde wagen met dezelfde nummerplaat. Dat hij dus door de politie is geklist is niet het gevolg van een heksenjacht maar eerder zijn drang om keer op keer met de wagen de aandacht te willen trekken. Meer dan eens hebben we gesprekken gehad met Isa en keer op keer gaf hij aan zijn gedrag te gaan veranderen. Hij deed het echter nooit, waardoor we tot deze educatieve oplossing zijn gekomen. Dat de vorige patser dergelijk traject niet heeft moeten volgen is correct alleen vergeet Isa dat we van die man zijn wagen in beslag hebben gepakt. Dat hebben we hier niet gedaan.”