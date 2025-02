Maurice (2) opgeschrikt door zoveelste auto die gevel van zijn slaapkamer ramt, bewoners kruispunt tussen Poperinge en Heuvelland eisen maatregelen

Een auto tegen de gevel waarachter Maurice (2) lag te slapen, is het ongeval te veel voor bewoners van een bochtig kruispunt tussen Poperinge en Heuvelland. Een heraanleg is gepland, maar ze eisen extra maatregelen en stonden zelfs vroeger op om zelf zout te strooien.

De gevel van het huis van Wouter Six (35) vertoont barsten. “Hier slipte onlangs een auto tegen. Achter de gevel zit de kamer van onze jongste zoon: Maurice, twee jaar. Gelukkig zaten ze niet helemaal binnen, maar de vrees blijft: de voorbije jaren reden ze ook tegen de gevels van de buren.”

De woning van Wouter ligt net na de bocht waar de Poperingse Westouterseweg overgaat in de Heuvellandse Poperingestraat. In de bocht komt nog een kleiner straatje uit op deze weg.

“Halve zotten”

“We noemen dit kruispunt ‘Den Braband’, ook de naam van het buurthuis hier”, wijst Rino Dequidt (58) die aan de overkant al vijftien jaar café ’t Hof van Brabant uitbaat. “Ze rijden hier als halve zotten. Je krijgt soms de tijd niet om uit de zijstraat te komen. Twee jaar geleden reden ze tegen een van mijn gebouwen.”

“De parking en een zaaltje liggen aan de andere kant van de straat, maar je moet goed uit je doppen kijken voor je oversteekt. Er moet iets gebeuren aan de snelheid. Elke bewoner van dit kruispunt deelde al in de brokken en er vielen ook gewonden. Er zijn werken gepland en dat is hoog tijd.”

Maar de bewoners willen nog extra voorstellen aanbrengen in de plannen. “Wij willen paaltjes, veiligheidsbeugels of iets anders om de zwakke weggebruikers en woningen te beschermen. De buurt zou zich dan veiliger voelen”, stelt Wouter die er nu zes jaar woont.

“Onze uitnodiging voor een infovergadering in het kader van de heraanleg bleek verloren te zijn gegaan. Ik ben al een jaar bezig met mails te sturen en werd doorverwezen naar mensen van wie ik geen antwoord kreeg. Om moedeloos van te worden, ik voel me van het kastje naar de muur gestuurd.”

Man (39) zwaargewond

Vorig jaar raakte een 39-jarige man zwaargewond in de bocht toen zijn auto er werd opengereten door de oplegger van een vrachtwagen. Intussen steken de bewoners zelf de handen uit de mouwen. “Doordat de grens tussen twee gemeenten zich ongeveer situeert ter hoogte van dit bochtig kruispunt worden bepaalde delen niet altijd goed gestrooid”, aldus Tom Van Oost (27), die er intussen vier jaar woont.

“We merken dat vooral ongevallen gebeuren wanneer de weg er glad bij ligt. Tijdens winterse weersomstandigheden sta ik vroeg op om zelf zout te strooien. Auto’s rijden niet alleen tegen de huizen, maar ook tegen duikers in de gracht of belanden het veld in.”

De verzuchtingen van de bewoners vallen niet in dovemansoren. “Op de infovergadering voor de heraanleg van deze weg op grondgebied Heuvelland werden enkele voorstellen geformuleerd in deelgemeente Westouter. Deze voorstellen worden allemaal meegenomen in het huidig plan”, zegt Heuvellands burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “Voor dit kruispunt gaat het onder meer om een asverschuiving, twee snelheidsremmers en de invoering van zone 50.”

Strooiroutes

Ben Desmyter is sinds kort schepen van Openbare Werken (CD&V) in Poperinge, stelde zich voor aan de bewoners en informeerde hen over een stand van zaken. “De suggestie naar extra bescherming werd alvast ook onderzocht”, stelt hij.

“Momenteel zoeken ze nog technisch naar de beste oplossing, maar het idee is om in de voorgestelde groenvakken nog extra bescherming te voorzien. Het is de bedoeling om ook die elementen mee te nemen richting het aanbestedingsdossier binnenkort. Woensdag was er een intern overleg over de aanpassing van de strooiroutes van beide gemeenten, want dit kruispunt ligt pal op de grens. De routes zijn nu extra op elkaar afgestemd zodat er zeker altijd gestrooid is.”

