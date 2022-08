Massale drukte bij West-Vlaamse autokeuringen: verschillende wachtrijen blijven afgesloten

Honderden mensen stonden deze ochtend op met het lumineuze idee om hun auto te laten keuren, met een extreme drukte als gevolg. Om 8.30 uur besloten alle keuringsstations in onze provincie om hun wachtrijen af te sluiten afgesloten. Deze middag werd ongeveer de helft weer geopend. De eerste auto’s boden zich rond 5.00 uur aan, maar al snel stonden er in alle keuringscentra files tot zelfs een kilometer lang.

Vandaag was de allereerste dag dat je opnieuw vrij kan langsgaan in één van de tien West-Vlaamse keuringsstations. Tijdens de coronapandemie was het namelijk verplicht om telkens een afspraak te maken, vanaf nu zal je elke vrijdag weer de mogelijkheid hebben om zonder afspraak aan te schuiven. In andere provincies bleek eerder deze week deze hernieuwde ‘vrije ingang’ voor complete chaos te zorgen, daarom riep gedelegeerd bestuurder Ignace Van Overbeke van KM donderdag op om enkel op controle te komen als het écht dringend is. Een oproep die helaas in dovemansoren viel, want honderden bestuurders besloten toch om deze ochtend hun kans te wagen.

Op sociale media regent het beelden en berichten over de ellenlange wachtrijen. Zo staat er een dame al sinds 6.30 uur aan te schuiven in Moorsele, twee uur later staan er nog altijd 40 auto’s voor haar in de rij. De boodschap is duidelijk: vandaag wordt het heel moeilijk tot onmogelijk om je auto nog te laten keuren. Via het live overzicht op de website van KM kun je zien of de wachtrijen al dan niet opnieuw worden opengesteld. In onder andere Brugge, Deerlijk, Ieper en Oostende kon je deze middag al weer een poging wagen.

Aan de autokeuring in Ieper pic.twitter.com/NBwDqv3UBo — Kriezies (@Kriezies) August 5, 2022