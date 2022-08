Massale drukte bij West-Vlaamse autokeuringen: minister Peeters vraagt spoedoverleg met sectorfedratie

Honderden mensen stonden deze ochtend op met het lumineuze idee om hun auto te laten keuren, met een extreme drukte als gevolg. Om 8.30 uur besloten alle keuringsstations in onze provincie om hun wachtrijen af te sluiten afgesloten. Deze middag werd ongeveer de helft weer geopend. De eerste auto’s boden zich rond 5.00 uur aan, maar al snel stonden er in alle keuringscentra files tot zelfs een kilometer lang. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters zit maandag samen met GOCA Vlaanderen voor een spoedoverleg om de situatie te evalueren.

Vandaag was de allereerste dag dat je opnieuw vrij kan langsgaan in één van de tien West-Vlaamse keuringsstations. Tijdens de coronapandemie was het namelijk verplicht om telkens een afspraak te maken, vanaf nu zal je elke vrijdag weer de mogelijkheid hebben om zonder afspraak aan te schuiven. In andere provincies bleek eerder deze week deze hernieuwde ‘vrije ingang’ voor complete chaos te zorgen, daarom riep gedelegeerd bestuurder Ignace Van Overbeke van KM donderdag op om enkel op controle te komen als het écht dringend is. Een oproep die helaas in dovemansoren viel, want honderden bestuurders besloten toch om deze ochtend hun kans te wagen.

Op sociale media regent het beelden en berichten over de ellenlange wachtrijen. Zo staat er een dame al sinds 6.30 uur aan te schuiven in Moorsele, twee uur later staan er nog altijd 40 auto’s voor haar in de rij. De boodschap is duidelijk: vandaag wordt het heel moeilijk tot onmogelijk om je auto nog te laten keuren. Via het live overzicht op de website van KM kun je zien of de wachtrijen al dan niet opnieuw worden opengesteld. In onder andere Brugge, Deerlijk, Ieper en Oostende kon je deze middag al weer een poging wagen. (lees verder onder de tweet)

Aan de autokeuring in Ieper pic.twitter.com/NBwDqv3UBo — Kriezies (@Kriezies) August 5, 2022



Spoedoverleg

Begin juni stelde Lydia Peeters al enkele actiepunten voor aan GOCA Vlaanderen, de sectorfederatie van keuringscentra. Het vroeger uitsturen van de groene kaart, de versterking van de callcenters en het opnieuw invoeren van een afspraakloze keuringsdag zijn daar enkele voorbeelden van. Dat laatste is niet helemaal verlopen zoals gehoopt. “De keuringscentra vallen dan wel onder de bevoegdheid van de Vlaamse regering, maar zij zijn wel volledig autonoom op vlak van hun eigen werking. Hoe ze zich dus organiseren op vlak van bezetting en afspraken, is hun eigen keuze. Daarom wilden we eerst afwachten hoe de eerste dagen met vrije ingang zouden verlopen, maar nu is het toch duidelijk dat we moeten ingrijpen. De klachten stromen gewoon binnen”, klinkt het bij het kabinet van Lydia Peeters.

“Je hoeft je groene kaart niet af te wachten om een afspraak vast te leggen”

De bedoeling is volgens de minister dat de wachttijden dringend worden genormaliseerd zodat mensen opnieuw op een normale manier naar de autokeuring kunnen komen. Welke maatregelen daarvoor zullen moeten genomen worden, zal maandag blijken na het overleg. Ook het al dan niet tijdelijk opschorten van boetes bij laattijdige keuring zal besproken worden. “We willen wel nog even benadrukken dat de groene kaart een herinnering is voor de keuring van je wagen, eigenlijk kun je gemakkelijk zelf die datum jaarlijks noteren en enkele maanden op voorhand een afspraak vastleggen, zo vermijd je overvolle agenda’s van de keuringsstations”, reageert het kabinet.