Markt verkeersvrij tijdens lichtspektakel Ware Gloed

Maandag werd de derde editie van WarMegem afgetrapt. Nog tot en met zondag 19 februari trekt de paardenstad opnieuw een knus valentijnsjasje aan. De primeur vindt dit weekend plaats. Zowel op vrijdag, zaterdag- als zondagavond kan men genieten van de lichtwandeling Ware Gloed doorheen het centrum. “We hebben een betoverende en magische tocht uitgestippeld vol lichtinstallaties en lumineuze verrassingen”, vertelt schepen van Cultuur en Feestelijkheden Pietro Iacopucci (CD&V). De wandeling start aan de ingang van Park Baron Casier in de Stationsstraat en loopt er een groot stuk door alvorens via de Markt en Het Pand naar de Zuidboulevard te trekken. Het parcours is 1,2 kilometer lang en telt 17 ‘lichtverrassingen’.

Om alles veilig te laten verlopen wordt de Markt verkeersvrij gemaakt tijdens de uren van de wandeling, namelijk van 18 tot 22 uur. Doorgaand verkeer van de Stormestraat naar de Stationsstraat blijft mogelijk, vanuit de Holstraat draait men verplicht naar de Keukeldam. Er geldt bovendien een parkeerverbod op de Markt. Op vrijdag en zaterdag kan men ook genieten van live radio op het ceremonieplein voor de kerk. Radiozender Waregem1 zal er vanuit een glazen container de favoriete platen spelen van inwoners en passanten. Er is ook plaats voor warme boodschappen. Daarnaast krijgen muzikanten en groepen een vrij podium om zich voor te stellen. (LV/foto LV)