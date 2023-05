Man uit Diksmuide krijgt boete… omdat zijn parkeerschijf niet in het Nederlands is

Zijn parkeerschijf was correct gelegd én het uur klopte. De schijf was ook duidelijk zichtbaar. En tóch kreeg Philip Sansen (56) uit Diksmuide een boete van 30 euro van het parkeerbedrijf. De reden? Op de parkeerschijf stond enkel ‘Ankunftszeit’ in het Duits en volgens de wet moet dat in de drie landstalen zijn. “Een beetje regelneverij”, zegt Philip. “Maar als dat de wet is, zal ik de boete maar betalen.”

Philip schrok zich woensdag een hoedje toen hij terugkeerde van een bezoekje aan zijn ouders die in de Generaal Baron Jacquesstraat wonen. Toen hij naar zijn auto stapte, zag hij een retributie achter zijn ruitenwisser zitten. “Ik was nog geen tien minuten binnen bij mijn ouders, stond correct geparkeerd én had mijn schijf zoals ik al jarenlang doe gelegd”, zegt Philip. “En toch zag ik op het ticket staan: ongeldige parkeerkaart. Ik was dus verbolgen, maar zag de parkeerwachter nog lopen.”

Drie landstalen

Philip stapte op de parkeerwachter aan en vroeg meer uitleg. “Die man was vriendelijk en gaf meer uitleg”, vervolgt Philip. “Hij zei dat ik inderdaad correct geparkeerd stond maar dat mijn parkeerschijf niet geldig was. De aankomsttijd stond er enkel in het Duits op vermeld en dat moet officieel in de drie landstalen zijn.”

“Die fout was blijkbaar al genoeg om een boete uit te schrijven. Die parkeerwachter vertelde me zelfs dat hij dit regelmatig moest doen. Hij raadde me aan om voor een halve euro een nieuwe parkeerschijf in een winkel te kopen en een mail te sturen naar het parkeerbedrijf om dit aan te vechten. Beide heb ik dan ook meteen gedaan.”

Onwetendheid

Philip stuurde een mail en legde daarin uit dat hij het oprecht niet wist. “Die schijf heb ik al jaren en gebruik ik omzeggens bijna dagelijks. En elke week is er wel controle. Nooit viel iemand erover. Zelfs een oud-agent die in mijn straat woont, had nog nooit van die wet gehoord.”

“Ik hoopte dus dat de boete weg gescholden zou worden, maar daar ging het parkeerbedrijf niet op in. Ik moest die 30 euro dus betalen. Dat deed ik dan intussen. Maar: het is echt wel zuur geld als je weet dat ik gewoon onwetend was én altijd correct parkeer en de schijf leg. Hopelijk zullen anderen nu niet meer tegen de lamp lopen.”

Ter informatie: sinds 2003 is het in België verplicht om een parkeerschijf naar Europees model te hebben dat de drie landstalen vermeldt en waarbij de tijdszones per half uur ingedeeld zijn. (JH)