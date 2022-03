Malenaars massaal tegen nieuw circulatieplan: “Deze ingreep is een echt zottekensspel”

Male staat op stelten! Er circuleren drie petities tegen het circulatieplan dat de stad wil invoeren op vraag van bewoners van de Vijversdreef. Als proef wordt in april beperkt eenrichtingsverkeer in meerdere straten ingevoerd. Handelaars verzamelden al 865 handtekeningen.

Het plan van de stad Brugge om vanaf 19 april in de Vijversdreefwijk in Male een circulatieplan, met veel eenrichtingsverkeer, te installeren stuit op fors protest van buurtbewoners. In korte tijd verzamelde Karine De Meyer, de uitbaatster van restaurant Usilia in de Lodewijk van Malestraat, 865 handtekeningen tegen de invoering van het eenrichtingsverkeer.

“De auto’s zullen nog sneller rijden en het wordt gevaarlijker voor de schoolgaande kinderen”, vertelt ze. “Het probleem van de Vijversdreef zal zich gewoon verleggen naar andere straten. Maak er liever fietsstraten van. In tijden van klimaatopwarming en dure brandstof is het fout om oudere mensen te laten omrijden. Het is vreemd dat de stad iets wil invoeren dat niet gedragen wordt door de meerderheid van de wijk.”

Omrijden

“Het is een zottekensspel”, zucht Hugo Meulemans (82) uit de Puienbroeklaan. “Vanaf 19 april zal ik een heel stuk moeten omrijden om onze verkaveling te verlaten én om mijn woning te bereiken. Als ik boodschappen doe in de Proxi in de Malehoeklaan, moet ik eerst de Maalse Steenweg op en dan via de Doornhut naar de Brieversweg. Enkel en alleen door het eenrichtingsverkeer. Begrijpe wie kan!”

Katrien Develter (59) uit De Linde sluit zich aan: “Om op de Maalse Steenweg te geraken, voor mijn dagelijkse rit naar kantoor, zal ik een ommetje moeten maken via de Lodewijk van Malestraat. Dat is het gevolg van het lobbywerk van een bewoner van de Vijversdreef, een voormalig gemeenteraadslid, die minder auto’s in zijn straat wenst. Hij had op de inspraakvergadering een verkeerscirculatieplannetje mee dat de stad Brugge klakkeloos overnam. Die man woont hier nog maar vijf jaar in de buurt en beweert dat er dagelijks 2.000 auto’s langs zijn deur passeren. Ik geloof er niets van.”

“Er zijn al drie ingrepen in de Vijversdreef uitgevoerd: een verkeersplateau, wegversmallingen en een tonnageverbod voor vrachtwagens boven de 3,5 ton. Het enige, resterend probleem zijn de vele bestelwagens die de winkels bevoorraden of klusjes doen in Male. Trouwens, de plaatselijke vrije basisschool OLVA is evenmin opgezet met dit verkeerscirculatieplan, want de verkeersonveiligheid aan de schoolpoort in De Linde zal toenemen. Met dit eenrichtingsverkeer zal De Linde een razendsnelle autoweg worden.”

Woonpark

Het geviseerde oud-gemeenteraadslid wil absoluut niet met zijn naam in de krant vermeld worden: “Ik ben de bagger op de sociale media beu, ik word zelfs al met Poetin vergeleken! Spreek met mijn buren, zij zullen beamen dat álle bewoners van de Vijversdreef al elf jaar maatregelen vragen. Dit is een woonpark, geen verbindingsweg.”

“Onze kinderen kunnen hier niet veilig op straat spelen. De wegversmallingen zijn een lachertje, ze verhogen de snelheid. De vrachtwagens respecteren het tonnageverbod niet. Toen mijn vrouw een trucker erop attent maakte, antwoordde hij : de volgende keer rijd ik uw kind omver! Wat is het belangrijkste? Een verkeersveilige woonwijk of mensen die klagen dat ze 500 meter moeten omrijden?”

Bang

Een ander lid van het Vijversdreefcomité wenst eveneens enkel anoniem te getuigen, omdat zijn vrouw vreest “voor haar fysieke integriteit en die van haar kinderen”. Hij roept op om de rede te laten spreken en alle emoties achterwege te laten in dit dossier:

“De verkeersproblemen zijn historisch gegroeid, met de ontwikkeling van de wijk. De Vijversdreef is een sluipweg geworden. De problematiek van de vrachtwagens is niet opgelost. Door het plaatsen van goten is onze straat verbreed, de schaarse politiecontroles zijn een doekje voor het bloeden. Onze vraag voor een driedubbele ‘knip’ werd niet weerhouden door de stad. “

“Er is een circulatieplan voor de binnenstad, waarom niet voor onze wijk? Geef dit proefproject een kans en evalueer nadien, in plaats van te snel populistische conclusies te trekken. Vertrouw de mobiliteitsexperts! Indien nodig, kan het plan later bijgestuurd worden. Ideaal ware een nieuwe inspraakvergadering, waarop de ervaringen van de buurt kunnen getoetst worden aan objectieve verkeersmetingen.”

116 opmerkingen

Burgemeester Dirk De fauw is verbaasd om zoveel commotie: “Op het inspraakmoment van 12 september 2021 werden de aanwezige bewoners over verschillende tafels verdeeld. Ze werden verspreid volgens straat, zo was er interactie met mensen van andere straten en kregen we inzicht in de volledige verkeerssituatie. De meeste aanwezigen waren akkoord dat er iets moest gebeuren.”

”We kregen 116 opmerkingen over verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid. Alle suggesties en klachten werden door de mobiliteitsdienst zorgvuldig onderzocht en geanalyseerd. Op basis van die analyse wordt beperkt eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer ingevoerd in de Lodewijk van Malestraat, De Linde, Pijpeweg, Vijversdreef, Vuurkruisenlaan, Beukenlaan, Vijversgracht, Bos en Lommer en Puienbroeklaan. Daardoor zal het voor het doorgaand verkeer moeilijker worden om de wijk te gebruiken als sluipweg.”