Maldegem haalt deelsteps uit het verkeer

Omdat het gebruik van de deelsteps daalde en door de problemen met de firma, die instond voor de logistieke ondersteuning, heeft de gemeente beslist om het proefproject definitief stop te zetten.

In december 2021 startte het toenmalige schepencollege (Open VLD, N*VA en De Merlaan) met het proefproject van een jaar met deelsteps. Voor kleine verplaatsingen in de gemeente konden inwoners via de sociale media tegen betaling een e-step huren. Zij kregen bij hun aanvraag de plaats waar er voor hen in de gemeente een deelstep ter beschikking stond.

De eerste maanden werd er veel gebruik gemaakt van de e-steps. “De afgelopen maanden daalde echter het gebruik. Problemen tussen de firma Bird, die het project lanceerde en de firma die voor de logistieke ondersteuning zorgt, samen met de huurprijs waren mee de oorzaak van de stopzetting van dit project. Door die problemen en omdat de e-steps op de meest onmogelijke plaatsen werden achtergelaten, hebben wij net voor de vakantie het proefproject op pauze gezet”, aldus het schepencollege.

“De firma Bird wou bij een eventuele heropstart van het project de actieradius van de deelsteps beperken en ook de huurprijs laten dalen. Omdat er echter nog geen nieuwe firma was voor de logistieke ondersteuning van het project en er ook melding was gemaakt van ongevallen met de steps hebben wij besloten om het proefproject definitief af te blazen.”