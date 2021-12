Maldegem biedt als eerste kleine gemeente deelsteps aan: “50 M-steps, dat zijn 50 auto’s minder op de weg”

Parijs, Londen, Brussel en… Maldegem. Sinds een week kan je in de gemeente gebruik maken van deelsteps om kleine verplaatsingen te doen. Volgens schepen van Mobiliteit Jason Van Landschoot (Open VLD) zal het systeem voor een betere lokale mobiliteit zorgen.

Op enkele plaatsen in Maldegem staan nu enkele elektrische steps van het merk Bird. Via een app kan je de steps ontgrendelen om er een ritje mee te maken. Je kan ze achterlaten waar je wil, waardoor anderen die dan weer mee kunnen nemen. In totaal staan er in de gemeente vijftig stuks, “en dat zou momenteel voldoende moeten zijn”, reageert Van Landschoot. “Onze gemeente heeft minder openbaar vervoer dan andere gelijkaardige gemeenten. Bovendien moeten veel mensen kleine verplaatsingen doen voor boodschappen en dergelijke, waarvoor dit ideaal is.” Daarnaast is er volgens de schepen ook een ecologisch voordeel. “Als vijftig mensen deze steps gebruiken, zijn er vijftig minder wagens op de weg.”

Kleine verplaatsingen

Het gemeentebestuur schreef een bestek uit en liet verschillende bedrijven reageren op de aanvraag. “Toch reageerde er slechts één bedrijf; Bird. We beseffen dat wij een kleine gemeente zijn om dit systeem aan te bieden, maar het bedrijf ziet er het voordeel van in. Ze zijn nog niet actief in kleine gemeenten en kunnen op deze manier eens testen hoe dat werkt. Voorlopig hebben we een contract van een jaar”, reageert Van Landschoot. Volgens hem zal het vooral gebruikt worden voor verplaatsingen tussen deelkernen of als tweede vervoersmiddel van een bushalte naar een volgende locatie. Het facilitaire deel om de steps op te laden, daar zorgt Bird voor. “Bovendien kunnen ook bezoekers van onze gemeente de steps gebruiken. Zo kunnen wij ook zien waar mensen heen rijden en welke locaties populair zijn”, besluit de schepen.

Het ontgrendelen van een M-step kost 1 euro, daarna betaal je 0,25 euro per minuut. Je kan ook een rittenpas per dag of week kopen.