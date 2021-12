Maatregelen om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren in de dorpskernen van Mesen en Heuvelland

In de smalle en dicht bebouwde doortocht van de N314 Komenstraat op grondgebied Mesen en Heuvelland passeert veel zwaar verkeer. In combinatie met geparkeerde voertuigen leidt dit vaak tot gevaarlijke manoeuvres, in het bijzonder riskant voor fietsers.

“In het nieuw Vlaams Verkeersveiligheidsplan staat de actieve weggebruiker centraal en zo ook in dit project. We willen namelijk de verkeersveiligheid voor hen verhogen via o.a. een zo veilig mogelijk snelheidsregime dat ook gecontroleerd zal worden met een trajectcontrole. We hebben hiervoor uitvoerig overleg gepleegd met de betrokken steden en gemeenten. Op basis van dit overleg zullen verschillende maatregelen genomen worden die de veiligheid én leefbaarheid op de N314 in de dorpskernen moet verhogen”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. Deze aanpak kadert binnen MIA of ‘Mobiliteit Innovatief Aanpakken’: sneller, samen en alert. Via die nieuwe bestuurlijke aanpak wil minister Peeters snelheid maken bij de uitvoering van infrastructurele ingrepen in het belang van de verkeersveiligheid. “Dit betekent hier concreet: samen sneller werken aan meer verkeersveiligheid.”

Maatregelen die uitgevoerd worden

Om de veiligheid en leefbaarheid te verhogen op de N314 Komenstraat zullen volgende maatregelen genomen worden:

– Er zal een snelheidsbeperking worden ingevoerd van 30 km/u vanaf het kruispunt met de Vredestraat (kmpt 6,05) tot net voorbij het Peace Village Hostel (richting Nieuwkerke (kmpt 5,3). De gemeenten Mesen en Heuvelland zullen hiervoor een aanvullend gemeentelijk reglement opmaken. Zodra dit definitief is goedgekeurd zal AWV de signalisatieborden plaatsen. Dit is voorzien tegen eind januari 2022.

– AWV zal trajectcontrole voorzien zodat die snelheidsbeperking ook effectief zal worden nageleefd. Deze wordt in de loop van 2022 geïnstalleerd.

– De gemeente Heuvelland zal grond verwerven voor de aanleg van een ontsluitingsweg op de noordrand van de woningenrij aan hun kant van de Komenstraat. Zo krijgen die woningen de kans om achteraan hun perceel een garage te voorzien. Dit zal de parkeerdruk op de Komenstraat verminderen.

– Het langsparkeren zal licht aangepast worden in de Komenstraat zodat er twee locaties ontstaan waar twee vrachtwagens elkaar zonder problemen kunnen kruisen. Op die manier voorkomen we gevaarlijke manoeuvres die de veiligheid van fietsers in het gedrang brengen.

Reacties

Wieland De Meyer, Burgemeester Heuvelland: “Heuvelland is erg tevreden dat het vele overleg nu ook vruchten afwerpt. Een lagere snelheid en uitwijkzones om te kunnen kruisen zullen de situatie zeker verbeteren. Ook de toegangsweg die aangelegd wordt zodat bewoners op de kant van Heuvelland hun auto achteraan kunnen parkeren, zal ervoor zorgen dat het verkeer veel beter zal kunnen passeren. De plannen voor die toegangsweg zijn bijna klaar en worden dan besproken met alle aanpalende.”

Sandy Evrard, burgemeester Mesen: “We hebben nog niet bereikt wat we willen, maar dankzij onze volharding en inzet is dit dossier tot bij de Vervoerregioraad geraakt. We hopen hiermee een concrete aanzet te geven tot ons beoogde doel, namelijk…een veiliger omgeving voor de inwoners op deze gewestweg”

Minister Lydia Peeters heeft aan de voorzitter van de vervoerregio gevraagd om de ruimere problematiek van vrachtverkeer op te nemen binnen de Vervoerregioraad van de Westhoek in de

besprekingen rond het regionale mobiliteitsplan, waar ook de betrokken steden en gemeenten aan participeren.