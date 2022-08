Maatregel zorgt voor veiliger schoolomgeving en ontlast dreef Ter Straeten: Nieuwe parking aan basisschool

Aan de overzijde van basisschool De Wassenaard legt het gemeentebestuur een nieuwe parking aan. Het garandeert het aantal parkings aan het SPC, ontlast de bomen van de dreef Ter Straeten en zorgt voor een veiligere schoolomgeving.

“Deze parking wordt in eerste instantie aangelegd om de werken aan SPC Ter Straeten op te vangen. Tijdens de werken zal de aannemer heel wat parking moeten innemen voor kranen en containers en zo is er een alternatief”, stelt schepen van Openbare Werken Chris Bourgois. “Daarnaast is het een unieke kans om ook voor de school een extra parking uit te testen tijdens de piekuren en tegelijk de kinderen van onder andere Varsenare Noord, te voet of met de fiets naar school te laten gaan zonder de hoofdstraten te moeten gebruiken. Men kan veilig via de dreef Ter Straeten en de doorsteek naar de Westernieuwweg de school bereiken. Het opent perspectief om een schoolstraat uit te testen in de Westernieuwweg. Een schoolstraat wordt tijdelijk afgesloten tijdens de spitsuren zodat de kinderen veilig naar school kunnen stappen en fietsen. Een laatste reden om die nieuwe parking te gebruiken, is dat we op termijn willen vermijden dat we tussen de bomen van dreef te Straeten moeten parkeren want dit zou schadelijk zijn voor de bomen.”

Grote meerwaarde voor de ouders die de kinderen naar school brengen

“Er is nu plaats voor 27 auto’s en dit kan uitgebreid worden naar bijna 40. Er is ook een voetpad voorzien aan beide kanten om geen gemengd verkeer te krijgen. In een tweede fase, na positieve evaluatie van deze opstelling, kunnen we de parking mogelijk uitbreiden door de oppervlakte van het huis dat op de parking staat ook in te nemen. Dit pand is al eigendom van de gemeente. Dit zou een bijzonder grote meerwaarde kunnen zijn voor de ouders die de kinderen naar school brengen. Ik kijk er naar uit om deze tijdelijke oplossing, tijdens de eerste schooldagen, te evalueren ter plaatse. Na enkele maanden kunnen we conclusies trekken en een volgende stap zetten richting parkeerbeleid en veilig schoolgaand verkeer”, besluit Chris Bourgois. (PA)