Maar helft van bussen en trams De Lijn rijdt woensdag door vakbondsactie

Door een vakbondsactie zal woensdag maar ongeveer de helft van de bussen en trams van De Lijn rijden in Vlaanderen. Dat heeft de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij maandagavond meegedeeld. De routeplanner is aangepast.

Het gemeenschappelijk vakbondsfront houdt woensdag een actiedag uit ongerustheid over een nieuwe werkplanning. Net als bij andere acties werkte de directie van De Lijn een alternatieve dienstregeling uit op basis van de werknemers die aangaven dat ze zullen werken.

In heel Vlaanderen zal gemiddeld 51 procent van de bussen en trams rijden, in vergelijking met een normale dag, zegt De Lijn. Vooral in de steden Antwerpen en Gent wordt veel hinder verwacht: slechts drie op de tien bussen en trams zullen er rijden. Aan de kust rijdt maar een op de drie kusttrams.

Op provinciaal niveau zal de hinder het grootst zijn in de provincie Oost-Vlaanderen, waar maar 45 procent van de ritten uitgevoerd zal worden. West-Vlaanderen en Antwerpen zitten net onder de 50 procent. In Vlaams-Brabant zou 56 procent rijden en in Limburg zal de hinder het kleinst zijn (63 procent rijdt).

De alternatieve dienstregeling is opgenomen in de routeplanner van De Lijn. “De haltepagina’s en lijnpagina’s op de website en in de app tonen alleen ritten die zullen rijden op woensdag 12 maart”, zegt de openbaarvervoermaatschappij. “Ritten die niet rijden, worden niet getoond.”