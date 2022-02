Maandagnamiddag opnieuw snelheidsbeperkingen op treinen van en naar de kust

Tussen 12 en 17 uur wordt de snelheid van de treinen van en naar de kust opnieuw beperkt tot 80 kilometer per uur. Dat meldt woordvoerder Frédéric Petit van spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel.

“Overeenkomstig de waarschuwing van het KMI inzake code oranje, zal de snelheid van alle treinen van en naar de kust tussen 12 en 17 uur opnieuw worden beperkt to 80 kilometer per uur”, aldus Petit. Concreet gaat het dan om de lijnen Brugge-Knokke, Brugge-Oostende, Brugge-Blankenberge, Brugge-Zeebrugge en ook het treinverkeer tussen Lichtervelde en De Panne. Infrabel zegt de voorspellingen nauw te zullen opvolgen en, indien nodig, verder bij te sturen.

Spoornetbeheerder Infrabel liet eerder weten te hopen op een zo goed als normale ochtendspits na de doortocht van storm Franklin, maar waarschuwt reizigers wel voor mogelijke vertragingen en hier en daar een afgeschafte trein. Voor de ochtendspits hoopt Infrabel, behoudens nieuwe incidenten, op geen grote problemen.

Kleine vertragingen

“Het ziet er op dit moment redelijk goed uit”, aldus woordvoerder Frédéric Petit. De snelheidsbeperkingen gelden alleszins niet meer, maar reizigers moeten wel rekening houden met een kleine vertraging en hier en daar een afgeschafte trein. Tussen Puurs en Boom was het treinverkeer maandagochtend een tijdje onderbroken. “Door de hoge waterstand van de Rupel moest de Rupelbrug open blijven staan”, aldus Petit.

Hogesnelheidslijn omgeleid

Verder wordt de hogesnelheidstrein tussen Antwerpen en Nederland, op vraag van Nederland, omgeleid via de klassieke spoorlijn. Tot slot liggen er in Doornik een aantal dakpannen op de sporen, waardoor er mogelijk wat vertragingen zijn. Intussen is ook het treinverkeer tussen Ronse en Oudenaarde en tussen Aalst en Burst onderbroken. Daar gaat het telkens om een boom op het spoor of een boom die dreigt op de sporen te vallen, aldus Infrabel.

Vervangbussen

De NMBS heeft op die trajecten vervangbussen ingelegd. “Deze incidenten tonen aan dat het treinverkeer lokaal nog problemen kan ondervinden”, benadrukt Petit. Infrabel hoopt dan ook op een min of meer normale ochtendspits, maar die blijft afhankelijk van het stormweer en eventuele nieuwe incidenten. De spoornetbeheerder benadrukt alleszins dat de ploegen stand-by blijven om snel in te spelen op eventuele naweeën van storm Franklin.