M-Steps mogelijk definitief uit het straatbeeld van Maldegem

De e-steps waarvan de inwoners van Maldegem tegen een kleine vergoeding gebruik konden maken verdwijnen minstens een poosje en mogelijk zelfs definitief uit het straatbeeld.

Problemen tussen de leverancier van de e-steps en de firma Bird zouden aan de basis liggen van de beslissing van het schepencollege. In december van vorig jaar besliste het toenmalig schepencollege (Open VLD, N-VA en De Merlaan) om een proefproject met steps voor Maldegem (M-Steps) op te starten.

De e-steps verschenen in het straatbeeld en er werd door de inwoners goed gebruik van gemaakt. “De firma Bird nam een bedrijf onder de arm om in te staan voor de logistieke ondersteuning zoals de herstelling van de steps en het opladen van de batterijen. Na een jaar zouden wij het project evalueren en beslissen of de M-Steps een vaste plaats in ons straatbeeld zouden krijgen”, legde toenmalig schepen Jason Van Landschoot (Open VLD) uit.

Nieuwe meerderheid

In februari van dit jaar werd een nieuwe meerderheid gevormd met CD&V, N-VA en Groen. Die nieuwe meerderheid beloofde alle projecten van de vorige meerderheid te evalueren en te behouden wat in het beleid past. Er zijn ondertussen al enkele zware investeringen gesneuveld.

Ook de steps kwamen in het oog van de storm te staan. “Omdat er klachten binnenkwamen van defecte steps namen wij contact op met de firma Bird. Die wist ons te vertellen dat er een probleem was met de firma die instaat voor de logistiek ondersteuning van het project. Voor dat probleem wordt een oplossing gezocht. Wij hebben besloten om het project voorlopig op te schorten. Wij zullende toestand evalueren en daarna beslissen of wij verdergaan met het proefproject”, laat schepen Danny Vannevel (N-VA) weten.

Uit een interne nota die zowel gemeenteraadsleden als wij konden inkijken blijkt echter dat het schepencollege het project met de M-Steps zelfs wil afblazen. “Wij waren de eerste relatief kleine gemeente die met een e-stepproject begon. Wij hebben de eerste maanden geen klachten gekregen. Het nieuwe bestuur hakt duidelijk verder in op de dossiers die wij de afgelopen 3 jaar hebben opgestart”, reageert raadslid Van Landschoot.

(LV)