Luchthaven Oostende-Brugge begin volgend jaar drie maanden dicht: geen enkele vlucht door grote werken

Begin 2024 gaat de Internationale luchthaven Oostende-Brugge dicht voor grote openbare werken aan de start- en landingsbaan. Omdat er geen tweede piste is, zullen er in die periode geen vluchten meer mogelijk zijn. “Er loopt momenteel een aanbesteding om werken uit te voeren aan de runway. Daarop komt een nieuwe toplaag”, bevestigt Ann Vanpraet van de luchthaven.

Gebruikers van de luchthaven Oostende-Brugge werden de voorbije weken ingelicht dat ze er rekening mee moeten houden dat begin 2024 de runway niet zal kunnen gebruikt worden. Het is de Luchthaven Ontwikkelingsmaatschappij (LOM) die de werken zal laten uitvoeren.

“De aanbesteding voor de werken aan de toplaag van de start- en landingsbaan loopt nog”

“Er loopt momenteel een aanbesteding om werken uit te voeren aan de runway, de taxibanen en de draaicirkels. Daarop komt een nieuwe toplaag”, bevestigt adjunct CEO Ann Vanpraet van de luchthaven. Tegen de zomer worden de inschrijvingen bekeken en wellicht snel daarna volgt een toewijzing van de weken. Nu al werden luchthavengebruikers ingelicht over de geplande datum van de werken: tussen midden januari en de start van de paasvakantie van 2024.

Geen alternatief

In tegenstelling tot andere luchthavens, die over meerdere pistes beschikken, heeft de Oostendse luchthaven slechts één piste. Een destijds geplande ‘puntpiste’, dwars op de huidige, werd nooit gerealiseerd. Daardoor is er geen uitwijkmogelijkheid voor de vliegtuigen.

“Het is al 25 jaar geleden dat de startbaan werd vernieuwd en dat moet dringend nog eens gebeuren”

“De werken zijn vergelijkbaar met wat in Antwerpen eind 2022 gebeurde”, zegt Ann Vanpraet. Ze wijst er op dat de werken noodzakelijk zijn voor de veiligheid: “Het is zeker 25 jaar geleden dat de volledige startbaan nog werd vernieuwd. In 2008 waren er wel kleinere werken aan een slecht stuk, maar ook dan ging de luchthaven dicht.”

Wikken en wegen

Een echt geschikt moment is er voor zo’n werken niet. “Die periode is nog de uitloop van het vrachtseizoen, maar dan zijn er minder passagiersvluchten. Voor de keuze van een datum is het altijd wikken en wegen, maar we proberen dat uiteraard te doen in samenspraak met de gebruikers van de luchthaven.”

Van op de luchthaven van Oostende-Brugge vertrekken ook heel wat passagiersvluchten van TUI Fly. “Wanneer de aanbesteding vastligt en de werken concreet vorm zullen krijgen, zullen we hierover samen zitten met het bestuur van de luchthaven. Maar het is inderdaad wel zo dat die werken uitgevoerd moeten worden”, zegt Piet Demeyere van TUI Fly.