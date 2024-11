Lokaal bestuur Blankenberge niet akkoord met aangepaste dienstregeling De Lijn: “Kaakslag voor de publieke dienstverlening”

Het lokaal bestuur Blankenberge is niet te spreken over de aangepaste dienstregeling van De Lijn die vanaf 6 januari zou ingaan. “De aanpassingen komen er zonder overleg en zijn in het nadeel van onze bewoners en bezoekers.”

De vervoersmaatschappij wijzigt volgens schepen van Mobiliteit Patrick De Klerck (Open VLD) eenzijdig haar aanbod vanaf 6 januari. “Volgens De Lijn kan door een tekort aan personeel en een verouderd voertuigenpark regelmatig het beloofde aanbod niet voorzien worden. In afwachting van de stroom van extra medewerkers en voertuigen, doet de vervoersmaatschappij een aantal aanpassingen die de betrouwbaarheid van de dienstverlening moeten verbeteren. Voor Blankenberge zijn die aanpassingen echter geen verbetering, integendeel. Zo verliest lijn 40 (Brugge – B-Park – Blankenberge Station) een aantal ritten op weekdagen in de ochtend- en avondspits en krijgt Lijn 48 (Blankenberge AZ Zeno – Ramskapelle – Knokke AZ Zeno) een beperkte dienstregeling”, klinkt het.

Kritiek

Het lokaal bestuur kan zich absoluut niet vinden in deze aanpassingen, die volgens De Klerck zonder overleg gebeurden. “De afbouw van het aanbod betekent een kaakslag voor de publieke dienstverlening. Dit is ook niet conform de afspraken in de Vervoersregio Brugge. Wij kunnen daar als lokaal bestuur niet mee instemmen en gaan dit aankaarten bij de bevoegde Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder. Mobiliteit van en naar een belangrijke kuststad als Blankenberge staat voorop en dit zowel voor inwoners, tweedeverblijvers als toeristen”, aldus nog Patrick De Klerck.